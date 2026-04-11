Mensaje a Chacho Coudet: se fue de River sin lugar y avisó que no quiere volver

El futuro cercano de River Plate sumó un nuevo capítulo con la palabra de Sebastián Boselli, quien tras marcharsea préstamo a Getafe dejó un mensaje contundente sobre su deseo. El defensor, hoy en Europa, marcó distancia con su etapa en el club y fijó su objetivo mientras su nombre también aparecía en el radar de Eduardo "Chacho" Coudet.

Con más minutos en el tramo final de la temporada, Boselli empezó a meterse en la consideración del Getafe y, en ese contexto, dejó en claro que su prioridad es continuar su carrera en el fútbol europeo.

El defensor uruguayo, cuyo pase pertenece a River, atraviesa un momento clave. Luego de un segundo ciclo con poca continuidad en el club de Núñez, decidió buscar oportunidades en el exterior y ahora intenta consolidarse en una de las ligas más competitivas del mundo.

Su postura es firme. Más allá de cualquier escenario futuro, Boselli no tiene en mente regresar en lo inmediato al fútbol argentino. Su objetivo es claro: afianzarse en Europa y sostener una progresión que en River no logró encontrar.

El mensaje de Boselli sobre su futuro

Más allá de los condicionantes contractuales, Boselli fue claro al referirse a su situación. Si bien reconoció que le gustaría continuar en el Getafe, también marcó que su destino no depende exclusivamente de él.

“Me gustaría quedarme, pero no depende de mí. Lo importante es enfocarme en cada partido y rendir al máximo”, expresó el defensor, dejando en evidencia una postura madura y enfocada en el presente.

Detrás de ese discurso también hay un mensaje implícito: su prioridad es Europa. Luego de una etapa sin continuidad en River Plate, el uruguayo entiende que este es el momento de consolidarse fuera de Sudamérica.

La falta de lugar en River y el contexto de su salida

La salida de Boselli de River no fue casual. Bajo la conducción de Marcelo Gallardo, el defensor no logró consolidarse dentro de la rotación del plantel profesional.

En su segundo paso por el club, apenas acumuló 335 minutos en cinco partidos, una cifra que refleja la escasa consideración que tuvo dentro del equipo. Ante ese panorama, y con el respaldo de su entorno, optó por cambiar de aire.

En ese contexto, su nombre incluso comenzó a circular en distintos mercados, donde entrenadores como Eduardo Coudet siguen de cerca a futbolistas jóvenes con proyección internacional. Sin embargo, Boselli eligió priorizar Europa por sobre otras alternativas.

La cláusula que define su futuro en Getafe

El presente del defensor en España está condicionado por una cláusula concreta incluida en su préstamo. La cesión con el Getafe se extiende hasta el 30 de junio y contempla una opción de compra de 968 mil euros por el 60% de su pase.

Sin embargo, para que esa opción se ejecute automáticamente, Boselli deberá cumplir un requisito clave: alcanzar los 15 partidos oficiales en la temporada.

Hasta el momento, suma siete presencias en La Liga y cuenta con ocho fechas por delante para cumplir ese objetivo. Esto convierte al cierre de la temporada en un tramo decisivo para su futuro.

Si logra sumar los minutos necesarios, el club español tendrá la posibilidad de asegurarse su continuidad. Caso contrario, el defensor deberá regresar a River y redefinir su próximo paso.

Versatilidad y crecimiento: claves para ganarse un lugar

Uno de los aspectos que más valoran en el Getafe es la polifuncionalidad de Boselli. Si bien su posición natural es la de marcador central, demostró que puede adaptarse a distintos roles dentro del campo.

En el último partido frente al Athletic, por ejemplo, fue utilizado como lateral derecho y respondió con solidez. Esa capacidad de adaptación puede ser determinante para que el cuerpo técnico le otorgue más minutos en el cierre del torneo.

El propio futbolista dejó en claro su mentalidad: prioriza estar dentro del campo por encima de cualquier posición específica. Esa predisposición, sumada a su crecimiento físico y táctico, lo posiciona como una alternativa interesante dentro del plantel.

Un cierre de temporada que define todo

Con ocho fechas por delante, el tramo final de la temporada será determinante para el futuro de Sebastián Boselli. Cada partido puede acercarlo o alejarlo de su objetivo de seguir en Europa.

En ese escenario, su rendimiento y su capacidad para aprovechar las oportunidades serán claves. El desafío es claro: sumar minutos, cumplir la cláusula y asegurarse un lugar en el Getafe.

Mientras tanto, en River Plate siguen de cerca su evolución, conscientes de que su futuro puede tener impacto en el club. Sin embargo, del lado del jugador, la decisión parece tomada: su carrera, al menos por ahora, está lejos del fútbol argentino.