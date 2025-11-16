EN VIVO
River Plate

Memes: las redes estallaron por la falta de gol del River de Marcelo Gallardo

El conjunto que dirige Marcelo Gallardo está a un paso de quedarse afuera de la Copa Libertadores. Y en este punto, las redes estallaron con chistes y comentarios. 

16 de noviembre, 2025 | 19.13

Después de la igualdad de River ante Vélez en condición de visitante, el conjunto que dirige Marcelo Gallardo volvió a quedar expuesto por lo mal que juega su equipo. En este caso, con un partido correspondiente a la última fecha de la Zona B del Torneo Clausura, el equipo de Núñez no tuvo una buena actuación y, como siempre, los memes no tardaron en llegar. 

Tras un primer tiempo con mejor rendimiento de los dirigidos por Marcelo Gallardo, el elenco de Liniers creció en el complemento, pero ninguno de los equipos logró romper el cero para quedarse con los tres puntos. En este caso, las redes sociales apuntaron directamente contra algunos jugadores. 

Los memes

 

