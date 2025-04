Marcelo Gallardo sorprendió a los periodistas tras el empate de River: "Ustedes"

Sorpresa por lo que le dijo Gallardo a los periodistas tras el empate de River

Marcelo Gallardo habló tras el empate sin goles de River Plate ante Barcelona de Ecuador y lanzó una sorpresiva frase para los periodistas presentes en la conferencia de prensa. El "Muñeco" analizó el rendimiento de su equipo en el verde césped y no se guardó nada, pero también dejó una curiosidad siendo fiel a su estilo. Más allá del análisis futbolístico del encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025, el DT más ganador de la historia del "Millonario" protagonizó un momento por demás curioso.

Los de Núñez no pudieron mantener el nivel mostrado en el debut contra Universitario de Perú y no festejaron ante su gente en el Estadio Monumental. La próxima jornada visitarán a Independiente del Valle de Ecuador por la tercera fecha de la mencionada instancia con la obligación de sumar para no perder el rumbo en la Zona B del certamen internacional. De cara a los compromisos que se vienen, el entrenador también les habló a sus dirigidos y esbozó una picante crítica.

"Vengo acá y los veo a ustedes cabizbajos preguntando... Y yo les tengo que levantar el ánimo a ustedes, porque los veo bajos. Y no es todo negativo, más allá de que lo que se generó al inicio y todas las expectativas que están depositadas en el equipo... Yo no vengo a dar excusas ni plantear ninguna situación de adversidad", sostuvo el "Muñe" cuando le consultaron acerca de lo sucedido en cancha. Luego, el DT agregó: "Vengo simplemente a decir en cada post partido el análisis que yo observo. No vi un equipo que el hincha no se haya sentido identificado. Yo vi cosas buenas, no me voy a dejar contagiar".

River no pudo en el Monumental y empató con Barcelona de Ecuador por la Libertadores

El ultimatum de Gallardo a los jugadores de River: "Deberán levantar"

Por otro lado, el ídolo también fue claro con lo que piensa de sus dirigidos que no están en un buen nivel: "Los que están bajos deberán levantar, es así. Hay que hacer méritos y seguir trabajando para levantar. La falta de contundencia se lograr revertirla con la confianza de los futbolistas intentando tomar mejores decisiones". Cabe destacar que Sebastián Driussi erró un penal en el inicio y el "Millonario" no pudo romper el cero más allá de que fue superior y creó una gran cantidad de ocasiones de peligro a lo largo de los 90 minutos.

