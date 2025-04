Luis Suárez terminó con el misterio sobre por qué no jugó en River: "No daba" Luis Suárez rompió el silencio y reveló los motivos por los que nunca se concretó su llegada a River Plate. A qué se debió su decisión de no sumarse al plantel de Marcelo Gallardo.

01 de abril, 2025 | 11.20 Luis Suárez terminó con el misterio sobre por qué no jugó en River Luis Suárez volvió a estar en las primeras planas luego de dar detalles de por qué nunca se concretó su pase a River Plate. El delantero campeón de América con la Selección de Uruguay en 2011 que estuvo a un paso de sumarse al plantel de Marcelo Gallardo en 2022 contó toda la verdad y lo que sucedió en ese momento para no llegar al "Millonario". Si bien hubo acercamientos con el DT y las autoridades del club, finalmente no hubo acuerdo como tampoco un año después, cuando también estuvo cerca. Es que con el "Muñeco" no fue la única vez que lo sondearon para que sea un refuerzo de lujo. Con Martín Demichelis a cargo también apareció en el radar pero luego optó por otro equipo de Sudamérica y posteriormente pasó a Inter Miami donde hoy comparte equipo con Lionel Messi y otros excompañeros de Barcelona. Sobre lo vivido en aquel entonces, el atacante que también brilló con la camiseta de Liverpool no se guardó nada y recordó la razón principal por la que no se dio su pase a River. Luis Suárez reveló por qué no jugó en River "Estuve muy cerca, hablábamos con el Muñeco y con Enzo (Francescoli) en ese momento. Justo quedaron eliminados con Vélez y no daba como para hacerlo. Antes de ir a Gremio también estuve a punto de ir", soltó el "Zorro" en una entrevista con Davo Xeneize sobre el diálogo que tuvo con el DT y el mánager del "Millonario" tanto esa vez como en 2023. A su vez, agregó los motivos que lo llevaron a volver a Sudamérica: "¿Qué mejor para mí que volverme? Mí carrera en Europa fue esta y me siento orgulloso de haberla tenida así. Se dio la posibilidad de Nacional que lo hice por la gente y fue la mejor decisión que tomé para prepararme para el Mundial". A su vez, bromeó con esa chance de jugar en Núñez cuando el influencer le consultó sobre River y lanzó: "Lo que me hubieses sufrido porque los clásicos...". Es que el delantero se lució con cada casaca que vistió haciéndole goles a varios rivales importantes y el reconocido streamer hincha de Boca Juniors lo sabe. Claro que, finalmente esto no sucedió y el "Pistolero" se decidió por el elenco de Montevideo. Luis Suárez reveló por qué no llegó a River Los números de Luis Suárez en su carrera Clubes : Nacional de Uruguay; Groningen y Ajax de Países Bajos; Liverpool de Inglaterra; Atlético de Madrid y Barcelona de España; Gremio de Brasil e Inter Miami de Estados Unidos.

: Nacional de Uruguay; Groningen y Ajax de Países Bajos; Liverpool de Inglaterra; Atlético de Madrid y Barcelona de España; Gremio de Brasil e Inter Miami de Estados Unidos. Partidos jugados : 814.

: 814. Goles : 500.

: 500. Asistencias : 266.

: 266. Títulos: Nacional (5); Ajax (2); Liverpool (1); Barcelona (13); Atlético de Madrid (1) e Inter Miami (1). MÁS INFO River Plate Una figura de Universitario calentó la previa del duelo con River ¿Cuándo juegan Universitario de Perú vs. River por la Copa Libertadores? Hora, TV en vivo y streaming El equipo de Marcelo Gallardo visitará al elenco peruano este miércoles 2 de abril a las 21.30, por la primera fecha de la fase de grupos del torneo continental. La transmisión en vivo en la televisión será de Telefe y Fox Sports, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de Disney+ Premium, DGO, Pluto TV y Cablevisión Flow. TWITTER

E-MAIL

TELEGRAM

LINKEDIN