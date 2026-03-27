Los detalles de un acuerdo histórico entre River y Chelsea para intercambiar de jugadores

Un acuerdo que lleva varias semanas de trabajo y que está a punto de ser oficializado por los clubes para desarrollar una relación de cooperación mutua

Hace unos días, se conoció que River y el Chelsea se encuentran trabajando en cerrar un trato que es considerado histórico, debido a que permitirá la llegada de jugadores de gran calidad al fútbol argentino. Uno que comenzó con la incorporación de Kendry Páez en el último mercado de pases y que dispone de un detalle muy atractivo para el “Millonario” en caso de que los futbolistas puedan destacarse con la banda roja.

El volante ecuatoriano se sumó al “Millo” después de que se negociara un préstamo por 18 meses, sin cargo, y mucho menos una opción de compra. Esto es producto de que lo consideran un jugador que todavía no desplegó todo su potencial. Aunque se acordó una cláusula de repesca en caso de mostrar un rendimiento interesante. También se reportará un ingreso de un 5% de una futura transferencia para el conjunto de Núñez, que será en concepto de vidriera.

Sin embargo, se trata de una pequeña parte de un acuerdo que los dos equipos vienen trabajando desde hace unos meses. “En los préstamos de los jugadores del Chelsea a River, el conjunto argentino tendrá la posibilidad de cobrar si el equipo inglés los repesca”, expresó el periodista Javier Santos en Radio Splendid. No solo hay una vidriera y de un espacio para conseguir minutos de calidad, sino que se buscará obtener un ingreso económico.

Por otro lado, el Chelsea tendrá cierto privilegio al momento de captar jugadores que se forman en las divisiones inferiores del “Millonario”. Si hay varios clubes interesados, la institución argentina deberá presentar las propuestas recibidas y el club de Londres va a tener que colocar el mismo valor que le dará la seguridad de que va a obtener la ficha del jugador. Es importante mencionar que no se trata de una facilidad, sino de una prioridad, pero respetando los valores que los directivos decidan.

Es una práctica más que interesante, debido a que le permite a River soñar con la incorporación de jugadores que aporten un salto de calidad dentro del campo de juego. Algo que se había logrado medianamente con el Manchester City con las ventas de Julián Álvarez y Claudio Echeverri, pero que no prosperó con el paso de los meses porque desde el club inglés no aceptaban ceder algunos de sus futbolistas ubicados en sus equipos satélites al fútbol argentino, ya que lo consideran de un calibre menor.

Los refuerzos que Eduardo Coudet pretende para River

Hay un nombre que comenzó a circular de gran manera, porque se tiene conocimiento de que Eduardo Coudet pretende que River logre la contratación de Giovanni Simeone, que está defendiendo la camiseta del Torino de Italia. El delantero hizo trascender que se encuentra interesado con la chance de regresar a la Argentina debido a que entiende que tendrá la revancha de un ciclo en el que se vio obligado a irse a Banfield para sumar minutos de calidad.

Por otro lado, se tiene conocimiento de que el entrenador pretende sumar un volante ofensivo, un marcador central y un arquero. Este último puesto es clave, debido a que Franco Armani se encuentra bastante cerca de celebrar su retiro y en el plantel quedarán dos profesionales sin tanto recorrido en la máxima categoría. De momento, las posiciones mencionadas no presentan nombres claros que puedan interesarle al cuerpo técnico.