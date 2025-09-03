Lo borró Gallardo, se va de River y seguirá su carrera en un exótico destino

Se va: un futbolista borrado por Gallardo dejó River y firmó con un exótico club.

River Plate no sólo incorporó varios futbolistas en este último mercado de pases, sino que también "limpió" del plantel a algunos que no tenían continuidad. El entrenador Marcelo Gallardo, en la búsqueda de armar un equipo competitivo para la Copa Libertadores y los torneos locales, le comunicó a un par de jugadores que no serían tenidos en cuenta para el segundo semestre. Uno de ellos es Matías Kranevitter, quien en las últimas horas definió dónde continuará su carrera y sorprendió al elegir un exótico destino en el extranjero.

El volante central de 32 años se convirtió en nuevo refuerzo de Fatih Karagümrük S. K., conjunto que ascendió en la última temporada y que actualmente marcha 12° en la Süper Lig de Turquía, según informó el periodista Germán García Grova. Su salida se produjo de forma inesperada: ya había rechazado numerosas ofertas de clubes argentinos y sudamericanos y, mientras entrenaba a contraturno en el River Camp, firmó su fichaje sobre el cierre del mercado de pases en Europa.

Fin de ciclo: Kranevitter deja River y sigue su carrera en el fútbol de Turquía

Junto con él, el 'Muñeco' decidió no contar en la segunda mitad del 2025 con otros compañeros suyos como Santiago Simón, Federico Gattoni, Matías Rojas, Rodrigo Aliendro y Manuel Lanzini, de los cuales todos salvo el zaguero con pasado en San Lorenzo (cuyo préstamo termina a fin de año) ya encontraron nuevo equipo. Kranevitter nunca alcanzó a demostrar el gran nivel que tuvo en su primer ciclo con River, en el que fue una de las principales figuras de la obtención de la Copa Libertadores 2015. Luego, llegó al Atlético de Madrid y tuvo pasos por Sevilla, Zenit de Rusia y Monterrey de México antes de regresar a la Argentina.

Ahora, el mediocampista nacido en Yerba Buena, provincia de Tucumán, firmará por un año con el Fatih Karagümrük en condición de libre, después de arreglar la rescisión de su contrato (que se mantenía vigente hasta diciembre) con la institución de Núñez. Allí tendrá dos compañeros sudamericanos (el chileno Enzo Roco y el brasileño Serginho), en un cuadro que cayó 3 a 0 ante Galatasaray en su presentación en la Primera División pero que en la fecha pasada obtuvo sus primeros tres puntos para acomodarse en la tabla de posiciones.

Los números de Matías Kranevitter en River Plate

148 partidos disputados.

Sin goles.

Dos asistencias.

Nueve títulos: Primera División en 2014 y 2023, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Copa Libertadores 2015,

