"Llegué a pensarlo": ¿por qué José López no jugó en River?

Por qué José López nunca jugó en River

Una de las series de cuartos de final de la Copa Libertadores expuso que Palmeiras fue superior a River y lo eliminó con cierta facilidad durante los 180 minutos. El gran responsable de que esto suceda fue José Manuel López, que con el correr de las horas manifestó haber estado muy cerca de ponerse la banda roja y explicó por qué no sucedió.

Se trata de un atacante que hubiese sido ideal para reemplazar el hueco que Julián Álvarez dejó tras ser vendido al Manchester City, y lo mismo sucedió cuando se produjo la venta de Lucas Beltrán a la Fiorentina de Italia. Sin embargo, nunca hubo un ida y vuelta con el conjunto de Brasil para obtener su ficha. Una que en la actualidad se encuentra protegida por una cifra millonaria que obliga a pensar dos veces su desembolso.

El hecho es que José Manuel López se encargó de revelar que estuvo varias veces cerca de ponerse la camiseta del Millonario. “Desde que jugaba en Lanús, siempre estuvieron ahí River y Boca. Después, ustedes saben, a veces terminan no dándose las cosas, pero siempre estuvieron. De River estuve un poco más cerca“, señaló en una entrevista que le realizaron en ESPN.

Hay que recordar que el conjunto Granate tiene una política de venta de que no refuerza a equipos argentinos con sus máximas figuras, debido a que busca no tenerlas en su contrato. Si acepta la oferta, la misma debe dejar un ingreso de dinero demasiado elevado y que estaría por encima que el valor que le pedirían a un club europeo. Es por ello que muchos clubes deciden por optar por otro tipo de jugadores al momento reforzarse.

“River buscó, intentó. En 2024 es donde más cerca se estuvo porque yo no estaba teniendo los minutos que quería acá, extrañaba un poco a mi familia y llegué a pensarlo. Pero Palmeiras siempre tuvo una posición determinada sobre mí”, agregó López y pareciera que su fichaje nunca podrá llevarse a cabo. Esto es producto de que el conjunto de Brasil anunció que llegaron a un acuerdo para extender el vínculo hasta diciembre del 2029 y con una importante actualización en lo salarial.

¿No podrá reemplazar a Miguel Borja?

El hecho de que José Manuel López haya renovado su contrato con Palmeiras se vincula con una noticia que comenzó a circular en la tarde del viernes y que expone la decisión de River de no extender la continuidad de Miguel Borja dentro del plantel. De esta manera, se pierde a una referencia en el área y al que podría ser su posible reemplazante en caso de que Marcelo Gallardo requiera su incorporación.

"Miguel Borja no seguirá en River para 2026", expresó el periodista Hernán Castillo en Y ya lo ve. Se había rumoreado la chance de que se quede en caso de que mejore su nivel, pero la serie de cuartos de final del certamen internacional expuso que remató una sola vez al arco. Esto permite entender que se trata de un ciclo más que terminado.

En lo que respecta al futuro de Miguel Borja, se tiene conocimiento de que podría marcharse a Medio Oriente para realizar una diferencia económica tan grande que multiplicaría por 10 el actual salario que percibe en el Millonario. Uno que se encuentra considerado como los más altos dentro del plantel profesional. No hay dudas que se trata de una oferta que es imposible rechazar.