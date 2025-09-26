Ganó la Libertadores con River, liquidó al plantel por la derrota y salió a bancar a Gallardo: "Crisis"

Ganó la Libertadores con River, liquidó al plantel y salió a bancar a Gallardo

Un exjugador de River Plate que ganó la Copa Libertadores analizó la derrota del pasado miércoles contra Palmeiras que dejó afuera al equipo hoy comandado por Marcelo Gallardo. La gloria del "Millonario", que también tuvo una etapa como entrenador, opinó de lo sucedido en el Allianz Parque de Brasil, apuntó contra el plantel y defendió al "Muñeco". Además, el exfutbolista habló de lo que se viene para el conjunto de Núñez en lo que queda del 2025.

Se trata nada más y nada menos que de Leonardo Astrada, quien levantó varios trofeos con la "Banda" y posteriormente se convirtió en DT para también ser campeón. El "Negro" acompañó a Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN F90 horas después de la caída contra el "Verdao" que terminó con las ilusiones de River en el certamen continental. A su vez, el exvolante con pasado en la Selección Argentina se animó a hablar del arbitraje del uruguayo Andrés Matonte y de la salida de Franco Mastantuono.

Leo Astrada liquidó al plantel de River y salió a bancar a Gallardo

"Me la veía venir... River no encontró funcionamiento colectivo ni regularidad. Estoy dolido. Quería que llegara más lejos, pero por lo futbolístico y por lo que se veía del equipo me la veía venir. Gallardo es tan responsable como todos, lo bueno es que tiene una espalda suficiente para sobrepasar este momento y encarar lo que viene que tiene que ser exitoso", esbozó Astrada en F90 acerca de lo sucedido con el "Millonario", que se despidió del torneo en cuartos de final y ahora afrontará lo que resta del Clausura y la Copa Argentina.

Por otro lado, el "Negro" sostuvo que el equipo "no jugó contra potencias y sufrió con Libertad. El resultado de la ida con Palmeiras fue mentiroso, pero en el Monumental le hizo precio en el primer tiempo". Dichas declaraciones tienen que ver con el cruce en el que los del "Muñeco" descontaron sobre el final con el gol de Lucas Martínez Quarta que le dio vida en la serie para intentar revertir la historia en Brasil. A su vez, sostuvo que ve más preocupado al entrenador, que River está en deuda y no lo deslumbra.

Leonardo Astrada apuntó contra el plantel de River y defendió a Gallardo

El Negro Astrada opinó sobre el impacto de la salida de Franco Mastantuono

La salida de la joya del "Millonario" al Real Madrid de España sin dudas complicó los planes para Marcelo Gallardo. Es que el nacido en Azul que ya hizo un gol con el "Merengue" dejó la institución tras el Mundial de Clubes y al cumplir 18 años a mediados de agosto, por lo que no estuvo para jugar contra Libertad en octavos de final y mucho menos con Palmeiras. "Era imposible retenerlo. Siempre es mejor que los chicos no hablen de más, es preferible que no digan que se quedarán si no podrán cumplir", opinó Astrada.

Astrada liquidó al uruguayo Andrés Matonte tras el arbitraje de River vs. Palmeiras

Uno de los más cuestionados en este partido fue el árbitro, a quien la gloria del "Millonario" no dudó en apuntar. "Nunca lo vi dirigir bien, por eso que llegue a un partido así es una locura, no estuvo bien para ninguno de los dos. Era roja a Weverton por empujar a Galoppo y la de Acuña también, pero la de ellos fue mucho antes y podía cambiar el partido", esbozó el "Negro".