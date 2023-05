Liberman sorprendió y lapidó a Demichelis tras la entrevista en ESPN: "Se olvidan"

Martín Liberman sorprendió y liquidó a Martín Demichelis, DT de River, tras la entrevista en F90 con El Pollo Vignolo. Le pidió "humildad" y lo acusó de olvidarse de sus orígenes.

Martín Liberman sorprendió y liquidó a Martín Demichelis después de la entrevista con Sebastián "Pollo" Vignolo en ESPN. El entrenador de River dialogó durante una hora en vivo en F90, el programa de televisión que se emite de lunes a viernes de 13 a 15. Allí se refirió a su primera experiencia como DT en el fútbol argentino.

Pocas horas luego de la charla en el estudio de la señal deportiva, "El Colorado" lapidó al exdefensor de la Selección Argentina. El periodista de 46 años trabaja actualmente en Star+, la plataforma de streaming de ESPN, aunque ello no le impidió disparar contra "Micho" porque "se olvida de sus orígenes".

Liberman fulminó a Demichelis tras la entrevista en ESPN: "Humildad"

"El Colo" apeló a su cuenta oficial de Twitter (@libermanmartin) para aniquilar al técnico y publicó que "Demichelis, igual que (Marcelo) Gallardo antes y la mayoría de los protagonistas (Lionel Scaloni), sólo les dan entrevistas a los medios poderosos, hegemónicos y tradicionales". En la misma línea, opinó que "les encanta estar bien con el poder. Así son los protagonistas y jefes de prensa. No se acuerdan de dónde salieron". Y cerró pidiéndole "humildad".

Más tarde, un seguidor le respondió que "ah, la ligaba Scaloni también, aflojá ´Colo´". Entonces, el conductor citó dicho tuit y continuó con su postura: "¡Es la verdad! ¡Les encantan los medios poderosos! Incluyo a (Juan Román) Riquelme y al 90% del fútbol". Por último, destacó a su excompañero en Debate Final por Fox Sports: Ricardo Caruso Lombardi. De hecho, escribió que "el único tipo que siempre les dio notas a los medios chicos, alternativos o del interior, es Caruso". "¡Los otros se olvidan de su origen!", concluyó.

La extensa entrevista a Demichelis con El Pollo Vignolo en ESPN.

Demichelis calló a Oscar Ruggeri en ESPN: "Se puede vivir bien en Argentina"

El estratega, que volvió a vivir en Buenos Aires tras dos décadas en Europa, remarcó que "se puede vivir bien en la Argentina" pese a todos los problemas sociales y económicos de la actualidad a nivel nacional. Ante una consulta del "Pollo" vinculada con el cambio en las costumbres y en el estilo de vida familiar, el DT de River fue muy sincero y frontal.

El entrevistado afirmó al principio que "no es fácil" la adaptación porque fue "un cambio brusco" y aseguró que perdieron "calidad de tiempo en familia". Además, expresó: "Elegí vivir en Nordelta y el tránsito de la (Avenida) General Paz es terrorífico". Acerca del vínculo con su esposa y sus tres hijos, "Micho" reconoció: "Terminamos encontrándonos para cenar y el cansancio del día te hace ya estar descansando para el siguiente día".

"Mis hijos venían de colegios internacionales que no eran bilingües, los dos mayores empezaron en Manchester", recordó con respecto a Bastian (14), Lola (10) y Emma (6). "Puedo decir que este fue un semestre perdido para ellos", admitió. No obstante, aclaró sobre el cierre de la nota: "Pero se puede vivir bien también en Argentina y estamos bien, eh... No es que estamos mal, estamos bien". "Qué bárbaro", se sorprendieron Vignolo y Ruggeri.