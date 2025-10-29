Las chances de que Nicolás Otamendi juegue en River después del Mundial 2026

El defensor es reconocido hincha de River

La vuelta de los campeones del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022 puede que tenga un nuevo episodio en la próxima temporada. Algunos rumores señalan que Nicolás Otamendi tendría planeado retirarse de la Albiceleste en el Mundial que se disputará en Canadá, Estados Unidos y México y luego celebrar su regreso al fútbol argentino para cumplir un sueño personal que es vestir la camiseta de River Plate.

Desde hace un tiempo, se tiene conocimiento del sentimiento que corre por sus venas. Si había alguna duda, la misma fue despejada en el Mundial de Clubes. "Todo el mundo sabe que yo soy hincha de River y bueno, hoy festejé como cualquier gol que le convertí a un rival. Este es un gol que tocaba festejarlo...”, expresó el defensor después del partido ante Boca donde anotó un tanto con la camiseta de Benfica de Portugal.

Otamendi le marcó a Boca en el Mundial de Clubes y no dudó en festejarlo

El paso del tiempo lo vuelve a colocar a Otamendi en el radar de River, pero no para el mercado de pases que comenzará dentro de unas semanas. “Tomó la decisión de jugar en River después del Mundial en caso de que lo quieran”, expresó el periodista Leonardo Paradizo en ESPN. Una novedad que sorprende, debido a que el propio jugador fue el que venía posponiendo la materialización de su sueño.

Sin embargo, este comentario recibió un golpe con el paso de las horas. "El entorno de Otamendi descarta que el central piense jugar en River post Mundial", señaló el periodista Juan Cortese en su cuenta de X (Ex Twitter). Una serie de declaraciones que se unen a palabras que el defensor emitió en la ventana FIFA durante el mes de septiembre.

“Nunca hablé con Marcelo Gallardo, no tuve la oportunidad de hablar con él. Tengo un año de contrato con Benfica y después del Mundial veré que haré”, explicó en charla con Telefe. Algunos trascendidos señalan que la idea de la familiar es establecerse en Portugal por el tiempo que llevan viviendo allí, además del estilo de vida que se experimenta.

Por otro lado, los hinchas en las redes sociales se mostraron bastante divididos en su opinión. La mayor resistencia es que Nicolás Otamendi regresaría al fútbol argentino con 38 años y muy en el final de su carrera como jugador profesional. Mientras que otros destacan que es necesario a esperar su actuación con la Argentina en el Mundial para determinar en qué condiciones futbolísticas se estaría incorporando.

¿Y si no es River para Otamendi?

En caso de que el "General" tome la decisión de no continuar en el Benfica y no tenga un lugar dentro del plantel de River, su futuro es una verdadera incógnita. Aunque hay dos clubes que podrían animarse a contactarlo para sumarlo. Uno de ellos es Vélez que buscará tener de vuelta a un jugador que se formó en sus divisiones inferiores y que se marchó en agosto del 2010 al Porto después de una venta por 4 millones de euros.

Otro de los interesados sería el Inter Miami que podría llegar a seducir al defensor con la presencia de dos jugadores de enorme jerarquía como son Lionel Messi y Rodrigo De Paul. La idea es armar un plantel competitivo que no solo pueda quedarse con el campeonato de la MLS, sino que también comience a pisar fuerte en la CONCACAF Champions Cup.