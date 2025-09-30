Qué es de la vida de Javier Saviola: así está hoy el ex futbolista de River y de la Selección Argentina

Javier Saviola con la camiseta de la Selección Argentina.

El recuerdo para todos los argentinos con Javier Saviola es muy especial. Un futbolista que dejó una gran imagen como jugador de Selección Argentina en la década del 2000. Primero en el mundial sub 20 jugado en el país, donde el "Conejito" fue goleador del torneo y elegido mejor jugador de la competencia. Y luego, en la mayor con la albiceleste, conformando una temible dupla con Hernán Crespo.

Su carrera lo colocó al futbolista en varios de los principales equipos del mundo, habiendo tenido la chance de jugar nada más ni nada menos que en Barcelona y Real Madrid. También supo romperla en River en sus inicios y tuvo grandes rendimientos en el Sevilla, donde también dejó una huella, entre otros equipos en los que le tocó jugar.

Qué es de la vida de Javier Saviola en la actualidad

Javier Saviola en Andorra, donde vive actualmente.

En 2016, después de un regreso poco exitoso a River, donde disputó 17 partidos y no convirtió goles, el futbolista le puso una pausa a su carrera. Después solo jugaría en el 2018 en el FC Encamp de la Primera División de Fútbol Sala de Andorra.​ Jugó al fútbol sala con ese club hasta 2021, adjudicándose cuatro ediciones consecutivas de la liga andorrana. En enero de 2023 volvió a la actividad, pero esta vez como jugador invitado de Kunisports en la Kings League, un torneo de fútbol 7 profesional. Reapareció actuando para ese equipo en la Kings World Cup Clubs 2025.

Javier Saviola con los veteranos de Barcelona.

Actualmente se encuentra en el equipo de leyendas de Barcelona, jugando con veteranos de otros clubes del mundo y en distintas partes del planeta. A su vez, es embajador de La Liga de España y de las "Escuelas CARP", centros de formación de River Plate en fútbol y valores para niños y jóvenes de distintas edades, que buscan desarrollar habilidades futbolísticas y fomentar el crecimiento personal a través del deporte y el juego.

Clubes en los que jugó Javier Saviola

Sevilla FC: (España): 2005–2006 (cedido)

Real Madrid CF: (España): 2007–2009

Benfica: (Portugal): 2009–2012

Málaga CF: (España): 2012–2013

Olympiacos F.C.: (Grecia): 2013–2014

Hellas Verona F.C.: (Italia): 2014–2015

River Plate : (Argentina): 1998–2001 y 2015–2016

La opinión de Javier Saviola sobre Franco Mastantuono

Por otra parte, Saviola se tomó un momento para hablar del presente de Franco Mastantuono, actual jugador de Real Madrid y surgido de River como él. "Estamos todos un poco admirados, un poco sorprendidos por la evolución que tuvo durante tan corto tiempo, no solo en la parte futbolística, sino también en la parte humana. Se le ve un chico con mucha personalidad y eso también habla muy bien del trabajo que hizo River y la selección argentina en sus categorías inferiores", destacó el "Conejito" sobre este joven, con la experiencia de haber sido una gran promesa en otro momento.