La fuerte acusación de Argentinos Juniors contra River: "Nos quiso comprar 15 jugadores"

El presidente del "Bicho", Cristian Malaspina, recordó cuando el "Millo" tuvo una actitud polémica en 2015 en plena crisis financiera de su club.

River Plate debutará el domingo en la Copa de la Liga ante Argentinos Juniors y, en la antesala del encuentro, el presidente del "Bicho" se refirió a una actitud que tuvo el "Millonario" cuando su club no pasaba por una buena situación financiera.

Cristian Malaspina se transformó en el mandamás del club de La Paternal a fines del 2015, luego de vencer en las elecciones a Luis Segura, quien estaba al mando dede el 2002. En medio de una grave crisis económica, la dirigencia se hizo cargo de la situación y, tras varios años, pudieron dar vuelta esa situación a través de buenas gestiones. Sin embargo, no se olvidó de una postura del "Millonario" que no cayó bien.

El recuerdo de Malaspina sobre River

En una entrevista con Radio La Red, Malaspina recordó una actitud que tuvo la dirigencia del "Millo" en 2015: "Apenas asumimos, River nos quiso comprar 15 jugadores en 1,5 millones de dólares. El club estaba hecho pelota. En esa lista estaban: Alexis Mac Allister, Fausto Vera, Nico González, Lucas Chaves y Fede Redondo".

Más allá de que no hizo un juicio de valor sobre dicha negociación, lo cierto es que dejó entrever que River quiso aprovechar el mal momento que tenía Argentinos para hacerse jugadores que luego terminaron explotando y hoy juegan en las mejores ligas del mundo. Y agregó: "Era imposible que se haga. Mi familia no me hubiese permitido volver a caminar por La Paternal”.

De los jugadores nombrados por el directivo más importante del "Bicho", solo Redondo continúa jugando en el club. Mac Allister, Vera y González fueron venidos en sumas millonarias, que le significaron al club un ingreso mayor a los 30 millones de dólares.

En aquel momento, el club de Núñez atravesaba el segundo año del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo, en el que ganaría la Copa Libertadores tras obtener la Copa Sudamericana de 2014. Luego, el "Muñeco" alcanzaría 14 títulos en ochos años, lo que lo transformó en el entrenador más ganador en la historia del club.

Chau Nacho: la drástica decisión del plantel de River con el 10

River Plate está enfocado en lo que será el segundo semestre de 2023 y hubo una fuerte decisión en el plantel con la camiseta histórica. Ignacio Fernández no usará más el número 10 y, a partir de ahora, un flamante refuerzo que ilusiona a los hinchas del "Millonario" lo lucirá en su espalda.

Luego de la frustrante y rápida eliminación de River en Copa Libertadores a manos del Inter de Porto Alegre, Martín Demichelis y la dirigencia se plantearon realizar una limpieza del plantel ante la gran cantidad de alternativas. Si bien algunos futbolistas ya abandonaron el club en busca de más minutos, también llegaron caras nuevas de experiencia internacional y uno de ellos tendrá una gran responsabilidad.

El "Millo" debutará el próximo domingo en la Copa de la Liga Profesional frente a Argentinos Juniors y la novedad es el cambio que habrá con respecto al pasado torneo. En un gran gesto, Fernández le cedió la camiseta número 10 a Manuel Lanzini, que regresó del fútbol europeo y firmó contrato hasta fines de 2024.

Manuel Lanzini volverá a usar la 10 de River.

"Nacho", que había utilizado la emblemática casaca antes de partir al Atlético Mineiro, también la usó durante el primer semestre de 2023, tras regresar del fútbol brasileño. Sin embargo, el arribo de "Manu" hizo que el exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata le diera esa linda noticia y, de no surgir nada extraño, volverá a lucir la 26.

Vale recordar que Lanzini ya había usado la 10 en 2014, cuando enfrentó a Ferro en el debut de Marcelo Gallardo. Luego de ese partido, el talentoso enganche partió hacia Al Jazira de Arabia Saudita y el histórico número pasó por varios intérpretes: Tomás Martínez, Gonzalo "Pity" Martínez (2015-2018), Juan Fernando Quintero, Jorge Carrascal, "Juanfer" otra vez y el último fue Fernández.