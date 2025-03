Jugó en River, le hizo goles a Boca y lo chicaneó por la Libertadores: "¿No eran 7?"

Jugó en River, le hizo goles a Boca y lo chicaneó por la Libertadores

Una exfigura de River Plate picanteó a Boca Juniors tras la eliminación de la Copa Libertadores de América a manos de Alianza Lima por penales. Se trata de un exfutbolista que convirtió goles en la historia del Superclásico y que está sumamente identificado con el "Millonario". En el marco de la gran final entre los de Núñez de Marcelo Gallardo y Talleres de Córdoba por la Supercopa Internacional, el exreferente aprovechó la ocasión y se acordó del rival de toda la vida.

Es que este cruce tendrá lugar en el Estadio General Pablo Rojas, más conocido como La Nueva Olla en Paraguay, país de donde es originario Nelson Cuevas. El propio "Pipino" dialogó con ESPN F12 sobre dicho cotejo y en un momento de la entrevista se refirió al certamen continental que los comandados por Fernando Gago no jugarán en 2025. Por supuesto, el palito para el "Xeneize" no tardó en trascender en las redes sociales debido a la rivalidad entre ambos clubes.

La chicana de Nelson "Pipino" Cuevas a Boca por la eliminación en la Copa Libertadores

"El 17 de marzo vamos a estar en el sorteo para todos los que participan en la Copa Libertadores que son 7... ¿Son seis nada más? ¿No eran 7? ¿Boca no? A toda esa gente que viene para el sorteo lo esperamos aquí en Paraguay", esbozó Cuevas cuando le consultaron acerca del evento que se llevará a cabo en pocos días donde se conocerá cómo quedarán las ocho zonas del torneo continental. Por supuesto, sin Boca como clasificado, el exdelantero no dudó en pincantearla. A lo largo de su carrera y entre los dos ciclos en los que vistió la camiseta de River Plate, "Pipino" disputó cinco encuentros contra el "Xeneize" de los cuales ganó 2, empató uno y perdió los 2 restantes. A su vez, convirtió dos tantos y el "Millonario" no perdió cada vez que marcó.

Nelson "Pipino" Cuevas, exfigura de River Plate que chicaneó a Boca por la eliminación de la Copa Libertadores

Los números de Nelson "Pipino" Cuevas con la camiseta de River Plate

Partidos jugados : 98.

: 98. Goles : 13.

: 13. Asistencias : 10.

: 10. Títulos: Torneo Apertura 1999; Torneo Clausura 2000, 2002, 2003 y 2004.

Brilló en Boca, erró un gol insólito en una final de la Libertadores y reveló que es hincha de River

Un exjugador que se consagró campeón en Boca Juniors y erró un gol insólito en una final de Copa Libertadores reveló su fanatismo por River Plate. Si bien pasaron varios años de aquel hecho que quedó en la retina de los hinchas "Xeneizes", sus dichos no tardaron en trascender debido a que se refirió puntualmente al rival de toda la vida. Hace algunas horas, el propio futbolista lo contó en vivo en uno de los ciclos de la pantalla de ESPN.

Darío Cvitanich, exdelantero del conjunto "Azul y Oro" que también brilló con Banfield y Racing en el fútbol argentino habló sobre su pasión por el "Millonario". En respuesta a Martín Souto, conductor de F3 en la señal de Disney, el exatacante con pasado en el elenco de La Ribera no se guardó nada. De hecho, hasta explicó que más allá de su etapa como jugador, no deja los colores de lado.