Jugó en River, tuvo problemas con Ramón Díaz y ahora instala bombas de agua

Un futbolista que tuvo problemas con Ramón Díaz en su paso por River Plate, donde convirtió goles importantes, dejó el fútbol hace varios años y ahora instala bombas de agua.

Un jugador que vistió la camiseta de River Plate por varios años, marcó goles importantes pero tuvo problemas con Ramón Díaz, se dedica actualmente a la instalación de bombas de agua. Tiempo después de colgar los botines, el futbolista cambió rotundamente su vida y no es la primera vez que es noticia luego de su retiro del fútbol. Completamente alejado del verde césped, Nelson Cuevas lleva una vida muy diferente en Paraguay de la que tenía en nuestro país.

"Pipino", como se conoce al delantero nacido en Asunción que tuvo dos etapas con la camiseta del "Millonario", ganó cinco torneos locales con "La Banda". Sus goles contra Boca Juniors, el rival de toda la vida, sus inconvenientes con el entrenador y su juego fueron lo que más llamó la atención. Claro que, la empresa para la cual trabaja no tiene nada que ver con el deporte, pero Cuevas tiene como objetivo ayudar a la gente.

Por medio de su cuenta de TikTok, "Pipino" mostró lo que hace junto a YCuevas, el emprendimiento que está a cargo de su padre en el mencionado país y sorprendió a todos. De esta manera, quedaron lejos las discusiones con Ramón y los dichos de su madre contra el técnico por no concentrarlo, como así también aquel recordado gol a Racing en el Estadio Monumental con Martín Demichelis de arquero. Si bien el video de ese tanto no deja de aparecer, ahora tampoco lo hacen sus videos desde las distintas construcciones en las que lleva a adelante su labor.

En cuanto a los números de Cuevas con la camiseta de River, entre sus dos ciclos en el club (1999-2003 y 2004-2005), el exjugador paraguayo disputó en total 103 partidos, con 12 goles y 5 títulos conseguidos. El Torneo Apertura 1999 fue el primero y luego levantó el trofeo en los Clausura del 2000, 2002, 2003 y 2004. Además, cada vez que le convirtió al "Xeneize", "La Banda" no perdió.

El día que la mamá de Pipino Cuevas amenazó a Ramón Díaz en River para que pusiera a su hijo

Sobre el cierre del histórico duelo con Racing, con el marcador 0-0, se dio una acción particular: el arquero Ángel David Comizzo fue expulsado por una falta al borde del área, el local se quedó sin cambios y tuvo que ocupar su puesto el entonces defensor Martín Demichelis. El tiro libre ejecutado por Claudio Úbeda pegó en la barrera y, de contraataque, Nelson anotó el 1-0 definitivo para encaminar a "La Banda" al título que al final obtuvo.

"Llegué al departamento y mi madre me dice '¿estás concentrado?'. 'No, no estoy concentrado', le dije. '¿Y por qué no vas a concentrar? Si yo te alimento bien, estás bien físicamente y estás entrenando bien... ¿Por qué no te pone Ramón?'", quiso saber la mujer apodada "Ña Tora". 'Y no me pone Ramón, me dejó en el freezer', le dije. 'Esperame acá', me dijo", detalló el ex América de México.

Incluso, el exfutbolista rememoró entre risas: "Agarró su cartera y encaró para el Monumental. Encaró a Ramón. Y vos sabés que Ramón es tímido, pero se escapó...". "Y le decía: 'Ramón, tenés que ponerlo a mi hijo. Mirame, mi hijo te va a salvar. Acordate de mí'", contó. El paraguayo puntualizó cuál fue la reacción de su querida "Ña Tora" cuando Díaz lo incluyó: "Volví a mi casa y mi mamá estaba cocinando. Me dijo: '¿Qué te dije? Te va a poner, te tiene que poner'". Al parecer, la "presión" de su mamá al DT riojano surtió efecto y el exatacante recordó: "Me sumo a la concentración y me enteré de que estaba en el banco de los suplentes