Jugó con Gallardo, salió campeón en Europa y adelantó si vuelve a River: "Vamos"

El jugador quedará libre el 30 de junio y en el "Millonario" sueñan con cerrar un refuerzo de lujo para Martín Demichelis.

El exjugador de River Plate y Al-Jazira, Manuel Lanzini, habló el pasado miércoles sobre la posibilidad de regresar al "Millonario" en el próximo mercado de pases. El volante, quien jugó apenas un partido con Marcelo Gallardo (el 27 de julio de 2014), no continuaría en el West Ham y Martín Demichelis le abriría las puertas ante la probable salida de Nicolás De la Cruz.

El sueño de los dirigentes de River por empezar a repatriar futbolistas que surgieron de la institución es un viejo anhelo que empieza a tomar forma. Uno de los casos más emblemáticos es el de Lanzini, que dejó grandes recuerdos en el club. A falta de unos días para que quede libre en Inglaterra, el 30 de junio, en el club de Núñez ya comienzan a frotarse las manos.

La revelación de Manuel Lanzini sobre su futuro en River Plate

"Manu" se consagró campeón de la UEFA Conference League el pasado miércoles 7 de junio luego de vencer por 2-1 a la Fiorentina en la final. Con la felicidad a flor de piel por semejante logro, el futbolista de 30 años, que no renovará su vínculo con West Ham, fue consultado sobre la posibilidad de regresar a River y enseguida se le dibujó una sonrisa. “Obvio que uno siempre vuelve donde fue feliz”, comenzó diciendo.

Luego, el jugador que quedó fuera del Mundial de Rusia 2018 por una lesión, agregó sobre el tema: "Todavía no pensé nada de mi futuro, ésa es la verdad, ahora voy a descansar, a disfrutar con la familia y ver qué pasa”. Si bien en el "Millo" están más que interesados en su arribo, lo cierto es que el deseo de la familia de Lanzini por seguir viviendo en Europa dificultaría su vuelta.

Más allá de que su esposa y sus hijos se encuentran de visita en Argentina, "Manu" no quiso ilusionar de manera excesiva a los hinchas que esperan desesperadamente verlo, otra vez, con la camiseta de River. “Todavía no sé lo que voy a hacer. Tampoco le quiero dar esperanzas a River, espero que sea lo mejor”, concluyó.

El DT de Fluminense acusó racismo en River Plate: "Tiene que ser un crimen"

El entrenador del Fluminense, Fernando Diniz, hizo el miércoles una fuerte denuncia sobre actos de racismo que realizaron hinchas de River Plate durante el encuentro de Copa Libertadores. Los equipos argentinos vienen siendo sancionados por gestos discriminatorios y en el "Millonario" temen represalias.

El equipo de Martín Demichelis consiguió una importante victoria ante el "Flu", que le permitió acomodarse en el Grupo D de la Libertadores. Más allá de los sucedido en el entretenido e intenso encuentro, el DT del equipo de Río de Janeiro fue más allá y acusó las cobardes actitudes que tuvieron algunos hinchas con los brasileños, como ya es una costumbre en Argentina.

Minutos después de la finalización del encuentro, Diniz, que suele analizar de manera profunda lo que sucede en el campo, salió de esa faceta y dejó un mensaje contundente con respecto a gestos racistas que observó en el Monumental: "Es lamentable. No fue sólo aquí dentro del estadio. También en las calles de Buenos Aires. La Conmebol tiene que tomar cartas en el asunto. No puede pasar. No es uno, son muchos. ¿Solo funciona para personas con ascendencia europea? Esto es una vergüenza para el país, para la ciudad, para el club".

Y agregó sobre los repudiables hechos: "Basta con tomar la cámara del estadio y ver que había varios imitando monos. Varios. Y pensando que es algo lindo. Permitir hinchas así... estos no son hinchas, deberían ir presos. Esto tiene que ser un crimen. Y el fútbol a nivel mundial y aquí en Sudamérica la Conmebol tiene que tomar medidas".

Si bien aún la Conmebol aún no anunció ninguna sanción, la Unidad Disciplinaria del organismo sudamericano brindará un informe sobre lo ocurrido tanto en las adyacencias como dentro de la cancha. Además, otro de los hechos que está siendo investigado es la provocación que realizó Felipe Melo a una de las tribunas del "Millonario", cuando se retiraba del campo de juego.