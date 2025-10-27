Ganó todo en el River de Marcelo Gallardo, fue héroe en Madrid y puede ser refuerzo en 2026

Ganó todo en el River de Gallardo y ahora puede ser refuerzo en el 2026.

River Plate tiene un 2025 para el olvido y necesita hacer un buen mercado de pases en el arranque del 2026 para empezar a mejorar. Si bien habrá elecciones de por medio y hasta el futuro del entrenador Marcelo Gallardo es una incógnita por estas horas, la realidad es que muchos hinchas del club de Núñez se ilusionan con la vuelta de Nicolás De la Cruz.

El mediocampista mixto uruguayo de 28 años no es tenido en cuenta en Flamengo de Brasil, que en enero del 2024 le pagó 16 millones de dólares a la "Banda" por el pase del futbolista. Con problemas recurrentes en sus rodillas, "Nico" apenas es un recambio para el técnico Filipe Luis, quien de hecho no lo hizo ingresar ni un minuto frente a Racing en la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

River contempla a De la Cruz como refuerzo para el 2026

A la espera de los comicios en la institución de Núñez el sábado 1° de noviembre próximo, el talentoso volante charrúa es el deseo de muchos hinchas del "Millo". De hecho, de acuerdo con la información de Bolavip Brasil, Flamengo declaró transferible al medio hermano de Carlos Sánchez para el próximo mercado. Es que, en su posición, el DT cuenta con un recambio de jerarquía pura como el español Saúl Ñíguez, el ítalo-brasileño Jorginho, el chileno Erick Pulgar y el charrúa Giorgian De Arrascaeta, entre otros.

River necesita a un mediocampista mixto de la jerarquía de De la Cruz, dado que se trata de un sector de la cancha en el que Gallardo padece por la falta de recambio. Es que, hasta el momento, por diversos motivos no han tenido un buen rendimiento algunos jugadores como Matías Galarza Fonda, Ignacio "Nacho" Fernández, Maximiliano Meza, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño y Gonzalo "Pity" Martínez.

Justamente la dirigencia de Jorge Brito es cuestionada por la gran cantidad de dinero gastado en futbolistas que no lo justificaron luego dentro del campo. En total, desde el retorno de Gallardo al banco en agosto del 2024, la "Banda" desembolsó aproximadamente 74 millones de dólares en fichajes. Y no deberá repetir el error si pretende ser competitivo en todos los frentes en la siguiente temporada.

Los números de De la Cruz en River