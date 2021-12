Gallardo se emocionó al hablar de un ex futbolista de River: "Lo quiero mucho"

El DT de River valoró a uno de sus dirigidos que tuvo un gran gesto con él en un mal momento personal.

En junio de 2014 inició el camino de Marcelo Gallardo como entrenador de River Plate. Ese primer semestre el "Millonario" ganó la Copa Sudamericana eliminando a Boca en semifinales, ganándole 1 a 0 en el partido de vuelta dos días después del fallecimiento de la madre del "Muñeco". Por eso sus jugadores fueron a abrazarlo en el festejo de gol.

El que inició la dedicatoria fue el autor del tanto Leonardo Pisculichi, a quien hoy recordó el entrenador en una entrevista en TyC Sports. "Ese gol y ese abrazo sentido...Me emociona. Siempre hablo con él. Lo quiero mucho", expresó visiblemente emocionado al ver la imagen del festejo.

Marcó que, de entrada, generaron un "vínculo especial" los dos. "Tenía una personalidad con la que me sentía muy representado. Un tipo que hablaba poco, con un talento extraordinario que -a mi gusto- había sido desaprovechado"

A poco de asumir como DT de River, Gallardo tuvo que buscar un reemplazante para Manuel Lanzini que fue vendido al Al-Jazira de los Emiratos Árabes Unidos. "Necesitaba un jugador de esas características. Lo fui a buscar, le pregunté si se sentía capaz de expresar su talento en un club que lo iba a exigir después de ocho años en ligas menores de otros países", contó el Muñeco.

El ex enganche de Argentinos Juniors de entrada le dijo que sí. "Él estaba convencido. Al principio, le costaba muchísimo. El partido contra Central, donde hace un gol de calidad, eso lo desbloquea y empieza a jugar de una manera. Jugó un semestre extraordinario", recordó el técnico. Pisculichi fue la gran figura del primer River de Gallardo con muchos goles y asistencias producto de su gran pegada.

Al semestre siguiente, cuando River gana la Copa Libertadores 2015, Pisculichi fue perdiendo terreno como titular porque bajó su rendimiento. "Seguramente se habrá enojado conmigo y hoy que tenemos un diálogo más allá del fútbol reconoce que no se tendría que haber ido", expresó Gallardo sobre Piscu que a mediados de 2016 se fue del club. "Fue impulsivo, pensaba que no lo valorábamos y no fue así. Me dice que me tendría que haber dado bola, pero es parte de la vida. Pero lo bueno es que tenemos una relación hermosa", explicó Marcelo.