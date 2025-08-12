Gallardo celebra por Driussi en River: qué pasó con el delantero lesionado

A horas de un partido clave para River Plate, Marcelo Gallardo celebra por Sebastián Driussi, el delantero surgido de las inferiores que sufrió una dura lesión semanas atrás y todavía no sumó minutos desde la reanudación de la temporada en el fútbol argentino. El atacante con pasado en Zenit de Rusia y Austin FC. de la MLS que se calzó la "Banda" a principios del 2025 tuvo un esguince severo de tobillo en el debut del Mundial de Clubes en Estados Unidos contra el Urawa Red Diamonds tras marcar un gol en la victoria por 3 a 1 y no volvió a pisar el verde césped. Sin embargo, está a pocas horas de hacerlo y es una gran noticia para el "Muñeco".

El atacante recibió el alta médica antes de que el plantel se dirija a Asunción para el cruce de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 para jugar ante Libertad de Paraguay. De esta manera, se perfila para sumar minutos en cancha, aunque todo dependerá de la decisión que tome el DT. Al ser el regreso después de estar inactivo desde mediados de julio, es probable que integre el banco de los suplentes para luego ingresar por Miguel Borja o Facundo Colidio y no será el único que vuelva.

Driussi ya está para jugar River vs. Libertad: los regresos en el equipo de Gallardo

Con la vuelta del nacido en San Justo tras recibir el alta médica se estima que reaparezca en cancha aunque no es certero que sea titular. Su rendimiento hasta antes de la lesión que lo marginó de las canchas fue más que positivo -incluso le marcó un gol a Boca-, pero aquella situación vivida en el Mundial de Clubes complicó las cosas. Es que el futbolista se perdió los cruces contra Monterrey e Inter de Milán que derivaron en la eliminación del "Millonario" en el torneo.

Ahora está ante la gran chance de regresar después de un mes de inactividad y para también aprovechar la ausencia de Maximiliano Salas, quien continúa recuperándose de un esguince en el ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. El exhombre de Racing que no completó el partido ante San Lorenzo por el Torneo Clausura a finales de julio todavía tiene unos días más para estar a punto y se perderá, al menos, la ida contra Libertad por los octavos de la Libertadores. Desde River no descartan que pueda llegar a jugar la vuelta en el Estadio Monumental, aunque dependerá de cómo se rehabilite.

Sebastián Driussi recibió el alta médica y podrá jugar el duelo entre River y Libertad por la Copa Libertadores

Los números de Driussi en River

Partidos jugados : 128.

: 128. Goles : 25.

: 25. Asistencias : 22.

: 22. Títulos: Torneo Final 2014, Copa Campeonato 2014, Copa Sudamericana 2014, Copa Libertadores 2015, Suruga Bank 2015, Recopa Sudamericana 2016 y Copa Argentina 2016.

Cuándo juegan River vs. Libertad por la ida de los octavos de la Copa Libertadores: hora, TV y cómo verlo online

El duelo entre el "Millonario" y el elenco paraguayo tendrá lugar este jueves 14 de agosto desde las 21.30 horas en el Estadio La Huerta en el marco del primer encuentro de la serie para ir en busca de un lugar en los cuartos de final. El árbitro de este cotejo será el brasileño Wilton Pereira y la transmisión estará a cargo de Telefe, Fox Sports y Disney+ Premium, además de las plataformas Mitelefe.com y Pluto TV.