"Es su decisión": Sacudón en River por dónde se retirará Enzo Pérez

El padre de Enzo Pérez reveló dónde se retirará

El final del contrato de Enzo Pérez es un tema de discusión dentro del mundo River porque es una pieza fija en el armado de la formación titular pero se encuentra a meses de quedarse con el pase en su poder. Un allegado dio alguna pista que permite pensar cuál va a ser su último club antes de abandonar el profesionalismo en un carrera extensa y llena de consagraciones.

De momento, no hay conversaciones para que el experimentado volante ponga la firma y se quede por una temporada más dentro del plantel del Millonario. Los trascendidos señalan que se trata de una conversación que se va a dar con Marcelo Gallardo en las últimas semanas de diciembre. Mientras que otros exponen que es más una decisión personal y que será consultada con su familia.

El padre de Enzo Pérez reveló dónde se retirará

Aunque en las últimas horas surgió un comentario que da una pista sobre el futuro de Enzo Pérez. "Seguro que una fiesta le van a hacer en River. Él ya dijo que a lo mejor venía a jugar a Deportivo Maipú. Así que vamos a ver. Es su decisión", expresó Carlos, su padre, en charla con radio La Red. No es la primera vez que se menciona que haga su último tramo en el club que le dio la oportunidad de ser profesional.

Hay que recordar que el volante comenzó jugando en Mendoza y la camiseta de Maipú fue la primera que defendió antes de tener un excelente andar en Estudiantes de La Plata. De hecho, en sus ratos libres, viaja a su provincia para mirar los partidos que el equipo afrontar en la Primera Nacional. Uno que hace un tiempo estuvo muy cerca de conseguir el ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

Por otro lado, River se encuentra trabajando en la búsqueda de un volante central de jerarquía para poder reemplazar a Enzo Pérez en la temporada 2026. Al estar cerca de los 40 años y las exigencias de la posesión, el capitán necesita tener un reemplazante dentro del plantel. De momento, el único disponible natural es Giorgio Constantini que está dando sus primeros pasos.

Otros dos referentes que pueden irse

Además de Enzo Pérez, se desprende que Milton Casco y Nacho Fernández no tienen asegurada su continuidad dentro del plantel de River de cara a la próxima temporada. El lateral cuenta con chances de no renovar y continuar con su carrera en el fútbol de Brasil en lo que sería su primera experiencia en el exterior. Aunque no hay que descartar que regrese a Newell's o Gimnasia de La Plata.

Mientras que Nacho Fernández se encuentra con elevadas chances de no renovar, debido a que considera que su ciclo con la camiseta del Millonario llegó a su fin. En este caso, se desprende que su próximo movimiento dentro del fútbol será en transformarse en jugador del Lobo platense. Uno que en cada mercado lo llama para consultarse su decisión y comunicarle que tiene las puertas abiertas para regresar.