El inesperado guiño de Dibu Martínez que "enloquece" a todo River

Emiliano "DIbu" Martínez, arquero multicampeón con la Selección Argentina, les dejó un guiño inesperado a los hinchas de River Plate a la distancia. El marplatense de 32 años estuvo atento a la grave lesión de su compañero y amigo Germán Pezzella, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda durante el clásico frente a Independiente en Avellaneda. De esta manera, el defensor bahiense estará alrededor de ocho meses fuera de las canchas hasta abril del 2026.

A la distancia, desde España luego del amistoso de pretemporada de Aston Villa frente a Villarreal, el ex Getafe replicó la publicación inicial del "Millonario" vinculada con el zaguero, que decía "fuerza Germán Pezzella". En el reposteo, el guardavalla mencionó la cuenta oficial del ex Fiorentina y le agregó en la parte superior: "Estamos con vos, hermano".

Es que entre ambos se conocen hace muchísimo tiempo y conservan una gran relación dentro del vestuario de la "Albiceleste". De hecho, conforman uno de los grupos más consolidados junto a otros colegas como Marcos Acuña, Guido Rodríguez y Gerónimo Rulli, por ejemplo. Ahora, tanto Marcelo Gallardo como Lionel Scaloni deberán reemplazar a uno de los líderes del plantel profesional en el día a día de River y la Selección Argentina respectivamente.

Las alternativas para Gallardo ante la lesión de Pezzella

El director técnico más ganador de la historia de la "Banda" tampoco cuenta por estas horas en esa zona con otras alternativas de jerarquía en la última línea como Lucas Martínez Quarta (esguince del ligamento colateral medial derecho) y Paulo Díaz (inflamación en la rodilla izquierda). De esta manera, Gallardo apenas cuenta en River en ese puesto con el juvenil Lautaro Rivero y el uruguayo Sebastián Boselli.

Por otro lado, podrían volver a trabajar con el primer equipo Federico Gattoni y Ulises Giménez ante esta situación de emergencia. Por último, otro de los refuerzos como Juan Portillo se rehabilita de una tendinitis en el cuádriceps derecho. Si bien la dirigencia analiza opciones en el mercado de pases por las dudas, lo más probable es que no haya más fichajes en la última línea en la entidad de Núñez.

