La grave acusación de la exnovia de Barco contra el ex River e Independiente: "Abusivo"

La exnovia de Esequiel Barco, Micaela Romero, disparó graves acusaciones contra el ex Independiente y River Plate a través de su cuenta oficial de Instagram (@micaroomero). La expareja del extremo argentino de 26 años, que se marchó del "Millonario" en el 2024 rumbo a Spartak de Moscú de Rusia, sostuvo claramente que el futbolista abandonó tanto a ella como a la única hija que tienen en común: Abigail, nacida en marzo del año pasado.

Con muchas historias en la red social que más utiliza "Mica", la mujer trató de "abusivo" al delantero surgido en el "Rojo", afirmó que no le entrega el dinero que le corresponde luego de la separación, que no visita a "Abi" casi nunca y señaló que le dejó pasar "una fuerte por una compensación económica" cuando eran "chicos". Para colmo, aseveró que ya se cansó de callarse y dijo que todavía tiene más cosas para contar tras once años de relación.

Las fuertes acusaciones de la exnovia de Esequiel Barco contra el ex River e Independiente: "Mal padre, mala persona"

Mediante las stories de Instagram, "Mica" disparó acerca del futbolista: "No quiere soltar un peso pero también le molesta que yo sola pueda llevárme de vacaciones, qué locura". Luego, insistió en la misma línea: "Podés decir lo que quieras de mí, pero jamás que soy mala madre! Mal padre, mala persona. ¡Me cansaste!". Además, contó que lleva seis meses en la lucha para que Barco brinde lo que corresponde para su hija y hasta lo acusó de intentar controlar incluso la vida personal de su familia. "Mica" detalló una serie de situaciones conflictivas, como cuando los dejó sin apoyo en Europa, obligándola a recurrir a abogados: "¿Por qué no decís que cuando nos echaste de Rusia sin dar la cara nos dejaste en la calle y te borraste? Tuve que poner abogados para que des la cara... Sigo?".

Romero sacó a la luz que Barco habla mal de ella por atrás y publicó: "Jamás te prohibí que vieras a la nena, siempre te pedí que seas un padre presente... estuviste en Argentina 15 días, la viste 4 veces, la nena enferma sin obra social porque vos mismo se la cortaste por mala leche, como nos cortaste las tarjetas y tu hija no tenía para comer". "¿Me depositaron un millón y con eso tenía que vivir hasta que a vos se te diera la gana?", recalcó.

"Ni vos ni nadie se acercó a preguntarme si la nena necesitaba algo, a nadie le importa nada, y después aparecen haciéndose los buena gente, diciendo que no se quieren perder el crecimiento de ella", posteó "Mica" en sus historias. "¿Estamos bien? Ahora me mandás plata para la nena, pero siempre ratoneando... Una vergüenza! No me gusta esto, pero estás acostumbrado a que hablen de vos", dijo la mujer.

Para colmo, la madre de la única hija que tienen entre ambos detalló que Barco "dice que la va a llamar tres veces por semana, poniendo horarios" y agregó: "Me llevo a la nena de vacaciones y plata que no es tuya pero eso también te molesta, que dijiste que querías sacarme el permiso para que no la pueda sacar del país. Egoísta". "¿Sigo? ¡Esa no te la llevás de arriba, con mi hija no!", posteó.

A la vez, Romero sostuvo que están viviendo junto a su hija "Abi" (1) que están viviendo en un departamento prestado por el representante del atacante, ya que él les prohibió la entrada a su casa. También mencionó que "gracias a Dios existen los chats, hubo separación pero eso no implica que juegues con la necesidad de la bebé". "Me la corriste de que querías una familia, te la di, dejé todo (error mío) y a la primera nos tiraste como si fuéramos nada ni nadie, devolviendo nuestras cosas en bolsas de consorcio", posteó junto a la imagen que así lo demuestra.

"Y la camioneta que tanto hablás que me dejaste, y me la diste porque estaba a mi nombre, me la tendría que meter en el orto porque ni para la nafta y el seguro tengo", disparó Micaela. "Siempre fui buena con vos y no te olvides de que tenemos una historia desde el 2014, así que imaginate las cosas que tengo para contar", afirmó. "Te dejé pasar una muy fuerte por una compensación económica y cuando éramos chicos, pero esta vez te metiste con mi hija y no se me canta la concha callarme más", lo liquidó. "Jamás hablé de vos, pero me cansé de que seas tan abusivo y te creés intocable por tener un poco de plata. Y lo de Atlanta me lo guardo para más tarde", puntualizó con relación a cuando "Ese" jugaba en Estados Unidos.

"¿Querés hacerme la guerra? La tenés. Siempre la quisiste fácil para vos cagándote en todo el mundo, hasta en tu propia familia", se hartó "Mica". Por último, la mujer prometió no quedarse callada y continuar la lucha por el bienestar de la pequeña Abigail, exponiendo lo que considera verdades ocultas. "Voy a seguir peleando por mi hija así me quede sin nada, pero me voy a encargar de que todo el mundo sepa la verdad".