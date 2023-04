El comentario menos pensado de Cappa sobre su ciclo en River: "Passarella resolvió"

Ángel Cappa hizo el comentario menos pensado sobre su etapa en River durante el programa del Pollo Vignolo en ESPN y recordó una decisión de Daniel Passarella.

Ángel Cappa hizo el comentario menos pensado sobre su etapa como entrenador de River. El exentrenador de 76 años recordó aquel ciclo controvertido como DT del "Millonario" en 2010, la temporada previa al descenso a la Primera B Nacional. El extécnico fue el invitado a Equipo F por ESPN, el programa de televisión conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo.

El bahiense tuvo un período de apenas 19 partidos oficiales al mando del equipo de Núñez, con 7 victorias, 7 empates y 5 derrotas, con un 49.12% de efectividad. Consultado acerca de esa parte controvertida de su larga trayectoria en el fútbol argentino, el ex-Racing y Huracán rememoró cómo vivió su breve paso por "La Banda".

Cappa recordó su controvertido paso por River: "Passarella resolvió"

Cuando el periodista deportivo Miguel Simón le preguntó al invitado cómo había transitado su ciclo en "El Millonario" en una época caótica del club, "Don Ángel" se sinceró y respondió con una sonrisa: "Como dicen los españoles, no me fue ni bien ni mal, sino todo lo contrario". Ya más seriamente, reconoció: "Yo lo que quería en River era respetar el estilo de River". "¡Y quería ganar, por supuesto!", añadió.

A modo de anécdota, "Angelito" repasó irónicamente: "Una vez, un periodista me dijo ´pero hay que ganar...´. Y yo le dije: ´¡No me digas, ya me parecía que habían puesto arcos para algo!´". "Claro que quería ganar, pero lo que yo no quería era no respetar lo que significa River", insistió.

Incluso, Cappa relató algo que le ocurrió cuando era joven con relación a la institución de Núñez: "Cuando yo jugaba en la Selección de Bahía Blanca fue River a jugar porque en aquella época, en el verano, los equipos de la Capital iban al Interior para la pretemporada". Sobre ese momento, detalló que jugaban "seis o siete partidos contra equipos de Buenos Aires" y explicó: "Cuando jugamos con River, era el de (Amadeo) Carrizo, (José) Ramos Delgado, Ermindo Onega, (Luis) Artime, ´Pinino´ (Oscar) Más... Un equipazo".

Cappa recordó su etapa en River y mencionó a Passarella.

"Jugamos ese partido y vino un dirigente de River al vestuario a decirle al lateral derecho nuestro que lo querían ver, que había jugado muy bien", se explayó el ex-DT. Al respecto, recordó: "El tipo vino a Buenos Aires y nosotros estábamos esperando a ver cómo le había ido. Volvió y dijo: ´Mirá, llegué temprano, fui a la cafetería, vi pasar a Carrizo, a Ramos Delgado, a Onega... Y dije no, yo acá no juego´. ¡Y se volvió a Bahía sin que lo vieran!".

"¡Eso era River para nosotros! Entonces, yo dije ´no, estoy en River, tengo que ser respetuoso...´", amplió Ángel. "Y bueno. Algunos partidos jugamos bien, otros mal, otros regular, pero esa fue mi idea", repasó el invitado. Por último, sentenció: "Creo que estuve 18 partidos. Ganamos 7, empatamos 6 y perdimos 5. Ni bien ni mal, sino todo lo contrario. No era para que me echaran, pero bueno... Las circunstancias que vivía River hicieron que Passarella resolviera eso y me parece bien. Actuó como un dirigente y ya está".