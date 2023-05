Demichelis reveló el calvario de su hijo en River y sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN: "Miedo"

Martín Demichelis reveló el calvario de su hijo Bastian en River y sorprendió al Pollo Vignolo en ESPN F90. Los detalles íntimos en la entrevista al DT del "Millonario" en la televisión.

Martín Demichelis sorprendió a Sebastián "Pollo" Vignolo al revelar el calvario de su hijo Bastian (13), que juega en las divisiones inferiores de River. El entrenador de 42 años fue invitado al programa de televisión ESPN F90. Allí se animó a filtrar detalles de una charla íntima que tuvo con el mayor de los tres hijos que tuvo con su esposa Evangelina Anderson.

El DT del "Millonario" se refirió al sufrimiento que tuvo en algún momento el pequeño nacido en Alemania, hermano de Lola (10) y Emma (6). El conductor del ciclo deportivo le preguntó al exdefensor si va a ver a Bastian jugar en las categorías menores del club de Núñez y el ex Bayern Múnich les contó una conversación que tuvo con él hace poco tiempo.

Demichelis sorprendió al Pollo Vignolo y filtró la crisis de su hijo Bastian: "Se puso a llorar"

Apenas comenzada la entrevista en ESPN F90, el director técnico del líder de la Liga Profesional 2023 tuvo el siguiente diálogo con el líder del programa y con el exfutbolista Oscar Ruggeri:

Vignolo (V): "Cuando vas a ver a tu hijo jugar...".

Demichelis (D): "Pude poco, una sola vez".

V: "¿Te ponés en padre, en técnico?".

D: "Nooo... Me alejo en un rincón y opino poco y nada. Para eso está su entrenador".

Ruggeri (R): "Pero después sí en el auto, cuando vas... Cuando vuelven, ¿él te pregunta o no?".

D: "Pregunta porque es inteligente y tiene un deseo de aprendizaje".

R: "¿De qué juega?".

D: "De central".

R: "¿De central? ¡Ah bueno! Si no le hablás vos...".

D: "Pero mirá, honestamente le pregunto si se divirtió. Porque un día llegó y se largó a llorar. Le digo: ´¿Qué pasó?´. ´No, nada...´. ´No, contame´. Bueno, ese día no se lo pude sacar. Al otro día le pasó lo mismo, le digo: ´¿Qué está pasando?´. Y me dijo ´tengo miedo a equivocarme´. ¡No, pará! Ahí estamos mal. Porque de verdad, si no te vas a divertir con 13 años estamos equivocados... Sé que se viralizó un mensaje mío que escribí en un grupo de padres porque a otro compañerito, que habían perdido el clásico por un error suyo de central, le pasó lo mismo: un sentido de culpa muy grande. Entonces dije no, a todos los papás les digo que nosotros estamos para disfrutar de la evolución de los chicos y simplemente el acompañamiento. No exijamos un rendimiento a esas edades. Yo me hice jugador profesional porque amaba estar con la pelota, no porque teníamos que rendirle cuentas a un entrenador. Claro que todos queremos ganar, pero siendo un niño te tenés que divertir".

V: "¿Y después cambió, viste que se divirtió más?".

D:" Sí, sí, como todo niño. Todos terminamos de ser jugadores de fútbol y de aprender hasta el último día... Imaginate un chico de 13 años".

R: "¿Y cómo convive con tu apellido? Sabés que es un tema...".

D: "No lo sé, Oscar. A veces me dice ´no papá, no vengas...´. Y le digo ´no, yo a ver los entrenamientos para aprender´. Creo que fui a un partido, que justo coincidió que jugaban en el River Camp, y a cinco entrenamientos. Pero si voy, opino poco y nada".