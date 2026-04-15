Del infierno al cielo: el gran momento de Demichelis en el Mallorca

El entrenador llegó con un misión que parecía titánica y está cerca de cumplirla.

Tras su paso por Rayados Monterrey, se mencionó que Martín Demichelis podría regresar al fútbol argentino para hacerse cargo de Rosario Central, pero decidió esperar por otro tipo de ofertas y el destino le entregó un enorme desafío: levantar al Mallorca, que se encontraba en el infierno deportivo. El paso de los partidos expone que los efectos de la contratación están empezando a surtir efecto y el cielo se encuentra cada vez más cerca.

"Cuando llegué, dije que jugábamos un torneo de 12 jornadas, y a pesar de la tabla real, nosotros internamente miramos una que va cinco jornadas, en la cual hemos sacado 10 de 15 y nos hace saber por dónde queremos ir, mejorar, y viviendo cómo se tiene que vivir esta profesión, dando cada uno de los integrantes el máximo”, expresó el entrenador argentino durante el fin de semana después de que su equipo lograra conseguir la victoria ante Rayo Vallecano.

Si se repasan las estadísticas de Martín Demichelis, se puede apreciar que lleva cinco partidos como entrenador del Mallorca. Se desprende una derrota frente al Elche, mientras que consiguió tres victorias. Una ante el Espanyol, Rayo Vallecano y la más importante de todas fue contra el Real Madrid. La última se trata de una verdadera sorpresa que el técnico supo canalizar muy bien porque su equipo se impuso con solidez en el próximo encuentro.

"Tendremos que buscar los tres puntos; hay muchos equipos juntos que pelearán hasta el final, somos uno de esos y somos conscientes de lo que nos jugamos en cada partido. Creo que el número para salvarse estará alto, no sé cuánto, y por eso no hay que mirar la tabla. No me gusta especular cuando sales fuera de casa; hay que salir a ganar. Hoy nos costó al principio, pero el equipo iba a por más; fue una muestra de carácter que nos hace más fuertes, a buscar tres puntos más", comentó.

Por otro lado, la tabla de posiciones muestra que Martín Demichelis logró sacar al Mallorca de la zona del descenso. Porque se ubica en el puesto 15 con 34 unidades. A falta de seis jornadas para el final del campeonato, el club debe conseguir como mínimo nueve unidades más para soñar con la permanencia. De momento, Elche, Levante y Real Oviedo son los más complicados y que pasarían a jugar en segunda de mantener sus rendimientos.

Hablaron los exjugadores de River sobre el off

Uno de los problemas que Martín Demichelis tuvo en River fue una serie de comentarios que había realizado sobre el plantel profesional en charla con un grupo de periodistas. De acuerdo con los trascendidos, el DT mencionó que algunos integrantes del equipo no reunían las condiciones necesarias para seguir y que su intención era darles la libertad para que se marcharan en el próximo mercado. Los apuntados fueron los referentes y con especial énfasis en Enzo Pérez.

Algo que rompió el vestuario para siempre y sin posibilidad de reconciliación. "Fue muy difícil, nosotros no lo sabíamos. Buscamos hablar con él y nos dio su explicación, pero él buscó que el tiempo apague la llama, en lugar de ir él e intentar apagarla. Ese fue el detalle que terminó volcando la moneda", expresó González Pirez en charla con Clank! sobre lo que sucedió en la temporada 2023.



“Con Martín Demichelis tuve ese problema del off con los periodistas. Ahí se complicó todo. "Desde lo humano no tengo demasiado para decir, pero creo que se confundió y dejó pasar mucho tiempo para hablarlo con el plantel. Los primeros seis o siete meses fueron muy buenos; después nos pegó el golpe con Inter de Porto Alegre y ahí se empezó a desencadenar todo", agregó Nacho Fernández en una entrevista que le realizaron en Radio La Red.



