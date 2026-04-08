Cómo ver a River en la Copa Sudamericana 2026: cuánto sale y quien presta el servicio

River vuelve a disputar la Copa Sudamericana. Un campeonato que nació en el año 2002 y que se consolidó como el segundo más importante que tiene la Confederación Sudamericana de Fútbol, solo por detrás de la Libertadores. Y que ha ganado prestigio a lo largo del paso de los años, con grandes finales y campeones que dejaron su huella a lo largo de más de 20 ediciones.
El Millonario vuelve a jugar este torneo tras 11 años y comparte la fase de grupos con Blooming de Bolivia, Bragantino de Brasil y Carabobo de Brasil. Por ello, este torneo se convierte en uno de los grandes objetivos para el club de Núñez, que supo ser campeón del certamen en 2014 (tras ganarle la final a Atlético Nacional de Medellín) y fue finalista en el 2003 (final perdida con Cienciano de Perú). Los partidos de River (como su debut con Blooming) son transmitidos por DirecTV a través de DSports.
Cuál es el valor de DirecTV y DGO
DirecTV ofrece tres opciones a diferentes costos y todos permiten ver a River:
- Plan Streaming a $35.200 por mes
- Plan Fútbol a $29.000 por mes
- Plan TV a $31.300 por mes.
Cómo contratar DirecTV:
- Ingresar a www.directvgo.com/ar/home
- Seleccionar el paquete de programación deseado.
- Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario debe descargar la app DGO en su Smart TV, smartphone o tablet; o acceder vía web a la grilla.
El fixture de River en fase de grupos de la Copa Sudamericana
- Fecha 1: miércoles 8 de abril, 21.30 - Blooming vs. River
- Fecha 2: miércoles 15 de abril, 21.30 - River vs. Carabobo
- Fecha 3: jueves 30 de abril, 21.30 - Red Bull Bragantino vs. River
- Fecha 4: jueves 7 de mayo, 22.30 - Carabobo vs. River
- Fecha 5: miércoles 20 de mayo, 21.30 - River vs. Red Bull Bragantino
- Fecha 6: miércoles 27 de mayo, 21.30 - River vs. Blooming
Los campeones y finalistas de la Sudamericana
- 2002: San Lorenzo (campeón) / Atlético Nacional (finalista)
- 2003: Cienciano (campeón) / River Plate (finalista)
- 2004: Boca Juniors (campeón) / Bolívar (finalista)
- 2005: Boca Juniors (campeón) / Pumas (finalista)
- 2006: Pachuca (campeón) / Colo Colo (finalista)
- 2007: Arsenal (campeón) / América (finalista)
- 2008: Internacional (campeón) / Estudiantes LP (finalista)
- 2009: Liga de Quito (campeón) / Fluminense (finalista)
- 2010: Independiente (campeón) / Goiás (finalista)
- 2011: U de Chile (campeón) / Liga de Quito (finalista)
- 2012: Sao Paulo (campeón) / Tigres (finalista)
- 2013: Lanús (campeón) / Ponte Preta (finalista)
- 2014: River Plate (campeón) / Atlético Nacional (finalista)
- 2015: Santa Fe (campeón) / Huracán (finalista)
- 2016: Chapecoense (campeón) / Atlético Nacional (finalista)
- 2017: Independiente (campeón) / Flamengo (finalista)
- 2018: Paranaense (campeón) / Junior (finalista)
- 2019: Independiente del Valle (campeón) / Colón (finalista)
- 2020: Defensa y Justicia (campeón) / Lanús (finalista)
- 2021: Paranaense (campeón) / Bragantino (finalista)
- 2022: Independiente del Valle (campeón) / Sao Paulo (finalista)
- 2023: Liga de Quito (campeón) / Fortaleza (finalista)
- 2024: Racing Club (campeón) / Cruzeiro (finalista)
- 2025: Lanus (campeón) / Atlético Mineiro (finalista)
-