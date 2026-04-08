Cómo ver a River en la Copa Sudamericana 2026: cuánto sale y quien presta el servicio

River vuelve a la Sudamericana.

River vuelve a disputar la Copa Sudamericana. Un campeonato que nació en el año 2002 y que se consolidó como el segundo más importante que tiene la Confederación Sudamericana de Fútbol, solo por detrás de la Libertadores. Y que ha ganado prestigio a lo largo del paso de los años, con grandes finales y campeones que dejaron su huella a lo largo de más de 20 ediciones.

El Millonario vuelve a jugar este torneo tras 11 años y comparte la fase de grupos con Blooming de Bolivia, Bragantino de Brasil y Carabobo de Brasil. Por ello, este torneo se convierte en uno de los grandes objetivos para el club de Núñez, que supo ser campeón del certamen en 2014 (tras ganarle la final a Atlético Nacional de Medellín) y fue finalista en el 2003 (final perdida con Cienciano de Perú). Los partidos de River (como su debut con Blooming) son transmitidos por DirecTV a través de DSports.

Cuál es el valor de DirecTV y DGO

DirecTV ofrece tres opciones a diferentes costos y todos permiten ver a River:

Plan Streaming a $35.200 por mes

Plan Fútbol a $29.000 por mes

Plan TV a $31.300 por mes.

Cómo contratar DirecTV:

Ingresar a www.directvgo.com/ar/home

Seleccionar el paquete de programación deseado.

Una vez elegida la opción y cerrada la contratación, el usuario debe descargar la app DGO en su Smart TV, smartphone o tablet; o acceder vía web a la grilla.

El fixture de River en fase de grupos de la Copa Sudamericana

Fecha 1: miércoles 8 de abril, 21.30 - Blooming vs. River

Fecha 2: miércoles 15 de abril, 21.30 - River vs. Carabobo

Fecha 3: jueves 30 de abril, 21.30 - Red Bull Bragantino vs. River

Fecha 4: jueves 7 de mayo, 22.30 - Carabobo vs. River

Fecha 5: miércoles 20 de mayo, 21.30 - River vs. Red Bull Bragantino

Fecha 6: miércoles 27 de mayo, 21.30 - River vs. Blooming

Los campeones y finalistas de la Sudamericana