Brilló en River, salió campeón, juega la Copa Potrero y bancó a Gallardo en plena crisis

Un exjugador de River que ganó todo con Gallardo apoyó al DT en plena crisis

Una figura con pasado en River Plate que fue campeón de todo de la mano de Marcelo Gallardo mostró su apoyo al DT en un momento complicado del equipo. Se trata de Leonardo Pisculichi, quien arribó al "Millonario" justamente de la mano del "Muñeco" y fue una pieza clave en el equipo que ganó varios trofeos hasta su salida en agosto del 2016.

El volante surgido en Argentinos Juniors que disputaba la Copa Potrero opinó y no se guardó nada.ñ, en la previa del clásico contra Racing por los octavos de final del Torneo Clausura.

"Piscu" fue parte del equipo Mi Abuela Lala en el certamen organizado por Sergio "Kun" Agüero y en una entrevista posterior habló del presente del elenco de Núñez. La realidad no ayuda para nada a River que no gana ni convierte goles desde el pasado 18 de octubre cuando venció a Talleres de Córdoba por 2 a 0 como visitante. Sobre esto y el resultado adverso contra Boca Juniors en el Superclásico, el ex mediocampista dio su parecer y no dudó en bancar al entrenador más ganador de la historia del club.

El apoyo de Pisculichi a Gallardo en River en medio de la crisis

"Sin dudas un momento duro como suelen pasar en el fútbol. Con plena confianza ciega de que Marcelo lo va a poder sacar adelante junto con los jugadores y el cuerpo técnico. Sé lo que da, lo que trabaja y también los jugadores que tiene. Esperemos que cambie esa energía y la racha negativa a positiva", esbozó "Piscu" en diálogo con ESPN con respecto al preocupante presente del "Millonario" que en la fase regular del Clausura acumuló un total de 6 victorias, cuatro empates y seis derrotas.

Por otro lado, acerca de la derrota contra Boca, el nacido en Rafael Castillo, provincia de Buenos Aires, añadió: "Vi el Superclásico, un horario accesible en España y se sufrió. Uno no quiere que River pierda y menos con Boca. Con trabajo, que lo deben hacer así, seguramente cambiará todo". Cabe destacar que fue fundamental para el "Muñeco" en los cruces justamente contra el "Xeneize" tanto a nivel local como también internacional en la Sudamericana 2014 en la que los de Núñez se consagraron después de eliminar al rival de toda la vida en semifinales.

Los números de Pisculichi con la camiseta de River

Partidos jugados : 73.

: 73. Goles : 10.

: 10. Asistencias : 18.

: 18. Títulos: Copa Sudamericana 2014, Recopa Sudamericana 2015, Copa Libertadores 2015 y Suruga Bank 2015.

Cuándo juegan Racing vs. River por los playoffs del Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El partido entre la "Academia" y el "Millonario" por los cuartos de final del Torneo Clausura se jugará este lunes 24 de noviembre de 2025, a partir de las 19.15 horas (hora argentina) en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda. El encuentro arbitrado por Facundo Tello será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El streaming online será de TNT GO, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.