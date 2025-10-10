¿Borja tiene todo arreglado para irse de River en 2026?

Junior inició charlas para repatriar a Borja

Hace un mes, se conoció que Miguel Borja tenía chances de renovar con River en caso de que expusiera una serie de rendimientos adecuados pero el paso de los partidos expuso que le costó bastante romper su racha sin convertir goles desde la primera fecha del Torneo Clausura. Es por ello que en el exterior comenzó a mencionarse la posibilidad de que se marche al terminar la temporada y lo haga para regresar a un club en donde le guardan un enorme respeto.

El atacante colombiano dispone de contrato hasta diciembre, y no hay señales de que en el corto lapso se den conversaciones para extenderlo. De hecho, se supo que hubo un encuentro informal en los primeros meses del año que provocó que no se registren más intercambios. La razón fueron las exigencias que habría impuesto el jugador para quedarse un tiempo más con la banda roja sobre su pecho. Unas que los directivos tildaron como elevadas y que no acompañan a los rendimientos dentro del campo de juego.

Esto provocó que desde Colombia llegue una información que genera cierta sorpresa. "Se adelantan las gestiones para que Miguel Borja regrese a Junior en enero del 2026", expresaron desde La Página Rojiblanca. Un club que el atacante conoce porque estuvo allí antes de regresar al fútbol argentino para ponerse la camiseta de River. De hecho, su salida demandó 4 millones de dólares y la entrega de una cifra similar al Palmeiras que tenía el 50% de la ficha. También se abonaron casi 900 mil de la divisa a un intermediario que facilitó los trámites.

Al estar a meses de quedarse con el pase en su poder, el atacante se encuentra con la libertad absoluta de escuchar propuestas y firmar un pre contrato. Uno que no implica una vinculación directa, pero que deja asentada la voluntad de negociar de manera formal cuando llegue el momento. Aunque se trata de un instrumento que tiene fecha de vencimiento. Es por ello que dar por sentado su regreso al fútbol colombiano es arriesgado, ya que también está en la mira de clubes de la MLS, México y Medio Oriente.

¿Lo quiere Independiente?

Por otro lado, el periodista Damián Iribarren señaló que uno de los pedidos que Gustavo Quinteros le hizo a los directivos es que necesita sumar una figura de peso en el frente de ataque. La idea es contratar a un jugador que sepa lo que es jugar en un equipo grande, que disponga de rodaje de selección y experiencia en el exterior. "El 9 que quiere, que le gusta y que ya sonó es Miguel Borja", expresó en ESPN.

Sin embargo, hay un detalle más que importante esta historia y es que el salario que el delantero está percibiendo es imposible de afrontar para el Rojo. En la actualidad, se encuentra dentro de un top salarial en el "Millonario" y no estaría en sus planes sufrir un recorte considerable en sus ingresos. Es por ello que la figura de Junior aparece en su futuro, debido al poderío económico que dispone.