Ricardo Centurión se hizo expulsar luego del empate entre Vélez y Atlético Tucumán

El ex Boca y Racing vio la roja luego del encuentro ante Atlético Tucumán por reclamarle al árbitro Andrés Merlos.

Cuando no... Ricardo Centurión vuelve a ser el protagonista de una acción polémica. En esta ocasión, no fue fuera del ámbito futbolístico, como si había sucedido anteriormente. Y es que en el duelo que mantuvieron ayer Atlético Tucumán y Vélez por la cuarta fecha de la Liga Profesional de Fútbol, el habilidoso volante fue directo a increpar al árbitro Andrés Merlos una vez que finalizó el encuentro que no tuvo goles. La gresca siguió minutos después cerca de los vestuarios del estadio del "Decano" donde varios jugadores de Vélez se le fueron al humo al colegiado por un supuesto penal no cobrado durante el encuentro.

"Centu", que no está en su mejor nivel en este presente del "Fortín", que además viene de ser eliminado en octavos de final de la Copa Libertadores a manos del Barcelona de Ecuador, dejó de ser uno de los fundamentales titulares para Mauricio Pellegrino, ya que actualmente está jugando como suplente y lejos de aquel nivel futbolístico mostrado en su mejor momento en el "Xeneize" o en la "Academia". El oriundo de Avellaneda volvió a ser parte de un hecho que lo aleja del buen fútbol, tal como lo había hecho la semana pasada cuando en el encuentro ante Defensa y Justicia al ser reemplazado, se retiró del campo de juego, se ubicó en un lugar del banco de suplentes que no correspondía (debido al protocolo sanitario) y luego revoleó el buzo que le acercaron.

Hoy, los dirigidos por Pellegrino quedaron a cinco unidades de los punteros (San Lorenzo, Independiente y Racing) con sólo cuatro encuentros disputados. Todavía falta mucho para el final del campeonato pero están dejando pasar puntos claves y además, no están convirtiendo goles, lo cual evidencia la falta de contundencia en ataque que hoy los afecta. La ausencia de Thiago Almada, sin dudas que es clave en esta cuestión, el joven que viajó a los Juegos Olímpicos de Tokio a representar al país, seguirá su carrera en el Atlanta United en Estados Unidos.

El partido que puede perderse "Centu"

Si bien Vélez recibirá la próxima fecha a Colón de Santa Fe, partido en el cual Centurión no estará luego de la expulsión, es muy posible que tampoco sea partícipe de un duelo particular ante River el sábado 14 de agosto cuando el "Fortín" se mida ante el "Millonario" por la sexta fecha de la Liga Profesional de Fútbol.