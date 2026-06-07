República Democrática del Congo cerrará preparación para Mundial con partido ante Chile en Francia

La ​República Democrática del Congo finalizará el martes su preparación para el Mundial ‌con un partido ‌a puerta cerrada ante Chile en la ciudad francesa de Orleans, según confirmó un portavoz del equipo.

El partido estaba programado originalmente para disputarse en Cádiz, España, pero el alcalde de la ciudad lo ​canceló debido ⁠a la preocupación por el virus ‌del ébola en el país centroafricano.

La ⁠selección se está preparando ⁠para la Copa del Mundo en la ciudad española de Marbella, tras haber completado ⁠una concentración de 10 días en ​Bélgica, donde el miércoles empató ‌0-0 con Dinamarca.

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Los funcionarios ‌estadounidenses comunicaron a los jugadores y ⁠al cuerpo técnico que debían permanecer fuera de la República Democrática del Congo durante 21 días y no presentar ​síntomas antes ‌de poder entrar en el país para participar en el Mundial.

Ninguno de los 26 jugadores de la selección juega en la República Democrática ⁠del Congo, ya que la mayoría milita en clubes europeos, mientras que algunos directivos han viajado desde el país para estar presentes en la concentración. Según los responsables del equipo, todos cumplen con las normas.

Tras ‌su paso por España, la selección congoleña viajará el jueves a su base para el Mundial en Houston. Debutará en el Grupo K contra Portugal seis días después, antes ‌de enfrentarse a Colombia en Guadalajara el 23 de junio y a Uzbekistán en ‌Atlanta el ⁠27 de junio.

Hasta el sábado, el número de casos confirmados de ​ébola en el país había aumentado a 488, incluyendo 86 muertes.

Con información de Reuters