República Checa y Sudáfrica, bajo presión tras derrotas en debut mundialistas

Imagen de archivo de los sudafricanos Mikosinathi Sibisi, Khuliso Mudau y Thalente Mbatha disputando un balón con el mexicano Gilberto Mora en un partido del Grupo A del Mundial disputado en el estadio Azteca, Ciudad de México, México.

Tras caer derrotadas en su debut por el Grupo A del Mundial, las selecciones de ‌República Checa y Sudáfrica ‌están obligadas a levantar cabeza cuando se enfrenten el jueves en Atlanta, y ambas necesitan mejorar considerablemente su rendimiento para mantener vivas sus esperanzas de avanzar en el torneo.

Sudáfrica tuvo el privilegio de disputar el partido inaugural del Mundial, pero en un encuentro en el ​que dos de ⁠sus jugadores fueron expulsados, cayó 2-0 ante México, ‌uno de los coanfitriones.

Los checos, por su parte, ⁠se mantuvieron fieles a su ⁠estilo pragmático y directo, basándose en las jugadas a balón parado para crear peligro frente a Corea del Sur. ⁠Se adelantaron en el marcador gracias a un ​cabezazo de Ladislav Krejci a la ‌salida de un saque de ‌banda, pero acabaron perdiendo 2-1.

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Sudáfrica juega el Mundial por ⁠primera vez desde que lo organizó en 2010 y nunca ha superado la fase de grupos en sus tres participaciones anteriores. Contra México, poco indicaba que ​esa estadística ‌estuviera a punto de cambiar.

El seleccionador Hugo Broos no podrá contar con Sphephelo Sithole y Themba Zwane, expulsados, y podría optar por volver a su habitual sistema de cuatro defensas en lugar ⁠del de cinco que utilizó contra México.

"Ahora que hemos visto el nivel de esta competición, volveremos más fuertes", afirmó el capitán y portero Ronwen Williams. "Nos prepararemos con aún mayor intensidad y seguiremos trabajando duro. Todavía nos quedan dos partidos importantísimos".

Los checos han esperado aún más tiempo que Sudáfrica ‌para tener su oportunidad en el Mundial, ya que su última participación se remonta a hace 20 años.

Su último partido de la fase de grupos será contra México en el estadio Azteca, por lo que este segundo encuentro ‌será el principal objetivo del elenco europeo para sumar tres puntos y tener una oportunidad real de seguir en el torneo.

"Contra ‌Sudáfrica tenemos ⁠que hacerlo bien", afirmó el defensa Jaroslav Zeleny".

"Probablemente México será un rival más difícil, así ​que tenemos que darlo todo en el partido contra Sudáfrica y asegurarnos de todas las formas posibles de ganarlo".

Con información de Reuters