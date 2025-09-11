Real Madrid buscará conservar su invicto ante Real Sociedad

El juego entre Real Sociedad y Real Madrid se disputará el próximo sábado 13 de septiembre por la fecha 4 de la Liga, a partir de las 11:15 (hora Argentina) en el estadio Anoeta.

Así llegan Real Sociedad y Real Madrid

En la jornada pasada, la visita se quedó con la victoria y sumó de a 3 como anfitrión. El equipo local perdió y buscará corregir los errores de aquel partido para volver a la senda del triunfo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Real Sociedad en partidos de la Liga

Real Sociedad busca levantarse de su derrota ante Real Oviedo en el Carlos Tartiere.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

En la jornada anterior, Real Madrid derrotó 2-1 a Mallorca. Sin derrotas, el conjunto visitante sigue cosechando victorias en los últimos 2 encuentros. En ellos, marcó 6 goles y sufrió 1 en contra.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 1 victoria y al conjunto visitante con 4 triunfos. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 24 de mayo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y Real Madrid lo ganó por 2 a 0.

El local está en el décimo sexto puesto y alcanzó 2 puntos (2 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 9 unidades y busca una victoria para seguir prendido en la cima de la tabla (3 PG).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Real Madrid 9 3 3 0 0 5 2 Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 3 3 Villarreal 7 3 2 1 0 7 4 Barcelona 7 3 2 1 0 4 16 Real Sociedad 2 3 0 2 1 -1

Fechas y rivales de Real Sociedad en los próximos partidos de la Liga

Fecha 5: vs Betis: 19 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Mallorca: 24 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Barcelona: 28 de septiembre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Rayo Vallecano: 5 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Celta: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 5: vs Espanyol: 20 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Levante: 23 de septiembre - 16:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Atlético de Madrid: 27 de septiembre - 11:15 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Villarreal: 4 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 9: vs Getafe: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Sociedad y Real Madrid, según país