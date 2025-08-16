Real Madrid vs Osasuna: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Liga

En la primera jornada de la Liga, el duelo entre los Merengues y los Rojillos se jugará el próximo martes 19 de agosto, desde las 16:00 (hora Argentina), en el estadio Santiago Bernabéu.
El conjunto local ganó 4 partidos y empató 1 en sus últimos 5 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 15 de febrero, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó en empate a 1.
¿En qué jornada juega el clásico Real Madrid?
El sorteo del fixture determinó que el Derbi de Madrid entre Real Madrid y Atlético de Madrid se dispute en la jornada 7.
Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 2: vs Real Oviedo: 24 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Mallorca: 30 de agosto - 16:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 5: vs Espanyol: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Osasuna en los próximos partidos de la Liga
- Fecha 2: vs Valencia: 24 de agosto - 12:00 (hora Argentina)
- Fecha 3: vs Espanyol: 31 de agosto - 14:30 (hora Argentina)
- Fecha 4: vs Rayo Vallecano: 14 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)
- Fecha 5: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 6: vs Elche: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Osasuna, según país
- Argentina: 16:00 horas
- Colombia y Perú: 14:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 15:00 horas