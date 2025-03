Impacto en Racing por la frase de Maravilla Martínez a Costas antes del clásico: "Dios"

Impacto en Racing por la frase de Maravilla Martínez a Costas antes del clásico

Adrián "Maravilla" Martínez es sin dudas una de las grandes figuras del Racing de Gustavo Costas, que este domingo 16 de marzo del 2025 visitará a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda. El delantero estrella de la "Academia" arrastra una lesión que lo tiene entre algodones pensando en dicho compromiso y habló en las últimas horas. Por supuesto, el DT espera contar con su futbolista que le dejó un claro mensaje sobre esta cuestión.

El exhombre de Instituto de Córdoba le anticipó al entrenador cuál es su deseo para el encuentro que tendrá lugar en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. Por supuesto, teniendo en cuenta que es una pieza fundamental en el equipo, el "9" no se lo quiere perder. A raíz de esto, ya habló con Costas y la frase que esbozó no tardó en trascender en las redes sociales.

Maravilla Martínez habló con Costas sobre su lesión y quiere estar en Independiente vs. Racing: "Dios me dijo que tenía que jugar"

Según aseguraron desde Clarín, el atacante le expresó al entrenador sus ganas de jugar con estas palabras: "Gustavo, hablé con Dios y me dijo que tenía que jugar este partido, no me puedo perder el clásico...". Por supuesto, la palabra final la tendrá el propio DT que tendrá que decidir si le da o no lugar al jugador para compartir el ataque con Maximiliano Salas. La realidad es que la "Academia" no pasa su mejor momento en el Torneo Apertura del fútbol argentino y necesitan sumar de a tres.

Es que el equipo marcha décimo en la Zona A con 9 unidades, producto de 3 victorias y cinco derrotas, teniendo en cuenta que junto a Unión de Santa Fe tienen un partido menos. La buena noticia es que están a sólo cuatro unidades de Barracas Central, que hoy sería el último en avanzar a octavos de final del campeonato y quedan siete jornadas por delante. Por supuesto, ganar el clásico con la presencia de "Maravilla" Martínez sería un plus para el equipo de Costas que quiere seguir con la racha de campeón.

Adrián "Maravilla" Martínez habló con Gustavo Costas en la previa del Racing vs. Independiente

Costas respira: buenas noticias en Racing antes del clásico ante Independiente

De acuerdo con lo que comunicó el club durante la tarde del miércoles 12 de marzo del 2025, Santiago Sosa, Marco Di Césare y Luciano Vietto pueden llegar a estar, mientras que Agustín García Basso y Bruno Zuculini están descartados. Durante el entrenamiento matutino en Avellaneda, hubo gimnasio en general para el plantel profesional, además de tareas de movilidad, trabajos de posesión y fútbol en espacios reducidos en la cancha auxiliar del Cilindro. Por otro lado, Gabriel Rojas será el único de los lesionados que llegará en óptimas condiciones al clásico frente a Independiente tras haber dejado atrás una entorsis de tobillo.

Los números de Maravilla Martínez en Racing

Partidos jugados : 55.

: 55. Goles : 35.

: 35. Asistencias : 9.

: 9. Títulos: Copa Sudamericana 2024 y Recopa Sudamericana 2025.

¿Cuándo juegan Independiente vs. Racing en 2025? Hora, TV en vivo y streaming

El equipo de Vaccari recibirá al de Costas el domingo 16 de marzo a las 16 horas, por la fecha interzonal del Torneo Apertura del fútbol argentino, en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini. La transmisión en vivo en la televisión será de TNT Sports y ESPN Premium, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT GO, Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.