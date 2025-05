Costas ya le dijo a Milito quiénes son los tres refuerzos que quiere para ganar la Copa Libertadores con Racing.

Racing va por tres refuerzos para pelear por el título de la Copa Libertadores 2025. El entrenador, Gustavo Costas, ya tiene en mente a algunos jugadores a los que quiere para ser competitivo en el máximo certamen internacional. Ya instalado en los octavos de final, el segundo semestre será determinante con los playoffs. De hecho, el director técnico ya dialoga sobre este tema con el presidente Diego Milito y el secretario técnico Sebastián Saja.

De acuerdo con el diario deportivo Olé, los elegidos por el DT ahora son Jhohan Romaña, Marcelino Moreno y Sebastián Villa. El zaguero de San Lorenzo es una de las figuras del equipo de Miguel Ángel Russo, que es semifinalista del Torneo Apertura en el fútbol argentino. Por su parte, el extremo de Lanús brilla a pura habilidad en el "Granate" y el delantero colombiano se destaca en Independiente Rivadavia de Mendoza.

Los refuerzos que quiere Racing para el segundo semestre del 2025

Jhohan Romaña

El defensor de 26 años y 1.85 metro tiene contrato con San Lorenzo hasta diciembre del 2026. Pieza clave en el cuadro de Russo, su salida de Boedo no será sencilla, aunque el club necesita dinero para sobrellevar la crisis económica por la que transita. De acuerdo con el portal especializado Transfermarkt, su pase hoy vale alrededor de cinco millones de dólares.

Sin embargo, la gran relación entre el futbolista y Costas puede llegar a ser determinante para la transferencia. Durante la entrevista con el periodista deportivo Juan Pablo Varsky en Clank!, el central recordó lo que vivió junto al ídolo de Racing cuando lo tuvo como técnico en Paraguay en la temporada 2019-2020. A pura sinceridad, detalló: "Lo amo, es mi padre en el fútbol. Me aguantó en Guaraní cuando el Presidente me quería devolver y lo convenció..". "Cuando nos cruzamos, me dice: 'Vos sos mi hijo colombiano'", agregó.

"Él llega a Guaraní, estaba ahí entrenando en la Reserva yo y él por ahí en toda la pretemporada necesitaba un central", puntualizó el cafetero. Al mismo tiempo, casi como un gran guiño del destino, rememoró que "los dos centrales que estaban preparados para ir a la pretemporada se lesionan". Acerca de esta curiosa situación, Romaña insistió sobre lo que significó Costas para su trayectoria profesional: "Por cosas de la vida, me toca a mí... Voy yo a Encarnación, me acuerdo. Primer día, claro, calambre en las piernas y no me puedo ni mover, entonces él como que toma la decisión y dice: ´No, yo lo quiero seguir teniendo´. Porque el Presidente obviamente me quería devolver a Asunción".

Por último, el ex Olimpia de Paraguay explicó: "Ahí, él dijo ´no, yo lo quiero ver´... El hijo de él y yo somos muy unidos, es como que también me decía ´no, negrito, tranquilo que nosotros te vamos a aguantar´". Entonces, el colombiano remató: "Y así fue. Me aguantó, hice los amistosos, me fue bien gracias a Dios. Y de ser como para llenar el grupo, me terminó presentado como el refuerzo. Yo lo amo a él porque si él no tomaba la decisión de ´ok Presidente, yo lo aguanto´, me mandan de vuelta en el primer día. Fue como esa afinidad que tuvimos desde el primer momento, hoy en día cada vez que me lo encuentro, cada vez que jugamos contra Racing, me abraza, me quiere como a un hijo y me dice ´vos sos como mi hijo colombiano´. Yo lo considero como un padre del fútbol".

Marcelino Moreno

El atacante de Lanús, de 29 años, vive un muy buen presente en La Fortaleza. Tiene un vínculo allí hasta diciembre del 2026 y hoy cuesta unos cinco millones de dólares. En Racing entienden que el plantel debe contar con un jugador desequilibrante y pensante en la zona ofensiva, algo que perdió cuando se marcharon Juan Fernando Quintero y Johan Carbonero a comienzos del 2025.

Sebastián Villa

El extremo de 29 años, que brilló en Boca, hoy es el capitán y la gran estrella de Independiente Rivadavia. Es puro desequilibrio, gambeta y velocidad por ambas bandas, aunque tiene poco gol y sus problemas extrafutbolísticos lo alejan de Avellaneda. De hecho, fue condenado por la Justicia por violencia de género e insólitamente sigue jugando como si nada hubiera sucedido.

Otros jugadores que suenan en Racing como fichajes

Lautaro Giannetti - Central de Udinese de Italia.

- Central de Udinese de Italia. Ignacio Vázquez - Zaguero de Platense.

- Zaguero de Platense. Giovanni Simeone - Centrodelantero de Napoli.

- Centrodelantero de Napoli. Ángel Correa - Mediapunta de Atlético de Madrid.

