En Racing, un ídolo fulminó a Fernando Gago y a Víctor Blanco: "Ciclo terminado"

Un ídolo de Racing aniquiló al entrenador Fernando Gago y a la dirigencia liderada por el presidente Víctor Blanco. "No conocen a nadie", disparó públicamente un exdelantero.

Un ídolo de Racing liquidó a la dirigencia, liderada por el presidente Víctor Blanco, y al entrenador Fernando Gago. El mal momento que vive el equipo, recientemente eliminado de la Copa Libertadores y de la Copa Argentina 2023, desató la crisis en el club de Avellaneda a pesar de que lidera su zona en la Copa de la Liga Profesional.

Además de los problemas futbolísticos, un ídolo de la institución como Walter Fernández disparó munición gruesa por los manejos de la directiva en los últimos tiempos. El exdelantero de 63 años fue entrevistado por el medio de comunicación partidario Racingmaníacos y no se calló nada. De hecho, opinó que la etapa del director técnico actual al frente del plantel "es un ciclo terminado".

Un emblema de Racing lapidó a Gago y a Blanco: "No conocen a nadie"

Durante la extensa charla con el mencionado programa en la radio (FM Secla 106.1), Walter Fernández empezó a criticar a la dirigencia por no haber recordado al fallecido exfutbolista Néstor Sicher contra Huracán por la Copa Argentina: "Lo primero que quería ver en el partido era una cinta negra en honor a Néstor". "Nada de eso ocurrió y me brotó una bronca muy grande. Ya es tarde para hacer un homenaje", protestó.

De hecho, el exatacante sostuvo que ello sirve como ejemplo para demostrar la desidia de la cúpula de la institución en la actualidad: "Me da la impresión de que no conocen a nadie. Desde el Presidente hasta los que vienen abajo. A todos nos dio mucha bronca". Incluso, quien fue campeón de la Supercopa 1988 con esta camiseta opinó que "realmente no te motiva ir a la cancha con esta dirigencia, sólo con la gente que muestra un cariño impresionante. Hay cosas que te hacen daño".

Además, Fernández recalcó que "el ser humano es prioridad" porque "ganás campeonatos con los grupos, con la hinchada. Con pequeños gestos te ganás el cariño del hincha, porque no son tontos y te lo demuestran". Acerca de la sequía de trofeos continentales de 35 años por parte de la "Academia", pidió que "para las nuevas generaciones tienen que existir otros títulos internacionales, hay que dejar de hablar sobre la Supercopa porque ya pasó hace mucho".

En la misma línea, quien vistió estos colores entre 1985 y 1989 declaró que "si ponés la vara tan alta, no podés vivir de los recuerdos. Hay que darles a las nuevas generaciones una caricia al alma". Y profundizó: "Yo siento una pena muy enorme por lo que es el mundo Racing hoy en día. Espero que venga nueva gente que busque un club mucho mejor".

A pleno contra Gago, Fernández dijo que "hay que hacerle entender al técnico de turno que hay una historia detrás" porque "existe un enorme esfuerzo de mucha gente y tiene que sentir lo especial que es Racing". Con relación a la insólita cantidad de bajas que tiene el DT por los permanentes problemas físicos, señaló que "no hay un equilibrio futbolístico, el plantel es muy grande pero están todos lesionados". "Yo le pido al Presidente que esté más involucrado, no alcanza con ser un buen empresario", disparó sobre Blanco.

Con respecto a las actitudes de "Pintita" con sus dirigidos, el exdelantero destacó que en los mercados de pases "no es sólo traer buenos jugadores, sino traerlos, ver cómo piensan y demás". Y sentenció: "Me gusta formar el buen grupo, de buena gente, y que sepan lo que es estar en esa institución. A mi me parece que Gago viene con otra historia. Desde un primer momento no me terminó de convencer. Me gustaría verlo loco, puteando y diciéndole a los jugadores lo que realmente tiene que decirles".

Furioso, Fernández opinó que "los equipos contrarios están felices con Racing porque dan los jugadores de descarte" y se quejó porque los exjugadores se sienten "totalmente marginados por parte de la dirigencia". De hecho, aseguró: "Sólo una persona se involucró con nosotros. Tampoco queremos tanto, no necesitamos que nos tiren flores pero si un respeto. Mientras tengamos el cariño de la gente, somos felices".

"Yo mandé proyectos a Racing. Busqué siempre involucrarme en la institución, pero nunca tuve una respuesta. No me sentaría a hablar con esta dirigencia porque si aceptan una idea mía es porque le beneficia a ellos", apuntó el exjugador. Y cerró acerca del DT: "Gago demostró, en algunos momentos, buen fútbol. No lo veo definitivamente para lograr cosas. Perdió muchos títulos que estaban firmes. Para mi es un ciclo terminado".