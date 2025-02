Costas liquidó al periodismo tras la derrota de Racing vs. Estudiantes.

El entrenador de Racing, Gustavo Costas, cruzó fuerte a un periodista deportivo después de la derrota por 2-0 frente a Estudiantes en La Plata. Muy fastidioso en la conferencia de prensa, el director técnico de 61 años se molestó por la primera pregunta que recibió en la sala, por parte de un cronista que cubre la actualidad de su equipo.

El ídolo de la "Academia" se quejó por el pesimismo por parte del periodista en cuestión, aseguró que confía "a muerte en este grupo que logró algo histórico" en el 2024 con el título de la Copa Sudamericana y opinó que no hay que exagerar por una derrota ante un rival poderoso. Además, pronosticó que este plantel también dará pelea para coronarse en este Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino.

El ataque de Costas a un cronista de Racing post derrota ante Estudiantes: "Ya estás haciendo fuego"

Consultado acerca de si esta caída con un rendimiento pésimo es un llamado de atención de cara al clásico ante Boca Juniors y a la Recopa versus Botafogo de Brasil, el técnico le respondió que “ya estás haciendo fuego... Perdiste un partido, todavía falta un montón. Ya estás prendiendo fuego. Son terribles”. Visiblemente enojado, insistió: “¿Qué le voy a decir al hincha? Que vamos a dejar todo. Hoy nos ganaron bien, nos ganaron todo el partido. No jugamos bien. Pero tampoco como decís vos, que ya querés alarmar a todos. Es tu intención, dale, lo dijiste, ustedes son así... Los conozco, saldrán a matarnos, que nos tenemos que ir todos. Son así ustedes”.

Al mismo tiempo, Costas recordó en Racing que “este grupo tuvo millones de palazos, de gente como la que empezó la nota, que lo tiraron a la mierda. Después, este grupo se levantó y logró algo histórico después de 36 años. ¿Cómo no vas a confiar en este grupo?”. Muy sincero, el DT reconoció: “Jugamos mal, anduvimos mal. Nos ganaron en todo el partido, de entrada. ¿Qué voy a decir? Nos ganaron muy bien, nos ganaron todo el partido de entrada. Nos ganaron en todo, no tengo mucho más que decir. Nos duele, pero perdimos muy bien. No me voy preocupado, me voy con bronca”. Acerca de si el club "se quedó corto en el mercado de pases", el estratega cerró a pura ironía: "El otro día (goleada por 4-0 ante Belgrano de Códoba en Avellaneda) no me preguntaron eso".

Costas encendió las alarmas por Juan Nardoni y Agustín García Basso: "No creo"

Con respecto a los dos jugadores titulares que están lesionados y se perdieron el duelo con Estudiantes, el DT sentenció: “No creo que los podamos tener contra Boca, habrá que ver. Los vamos a probar el miércoles”.