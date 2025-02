Una joya de Racing rompió el silencio y se fue del club: "No es fácil"

Un joven futbolista surgido de las inferiores de Racing se despidió con un emotivo y triste mensaje a través de las redes sociales. Después de varios años vistiendo la camiseta del elenco de Avellaneda además de ser cedido a otros equipos como Talleres de Córdoba e Independiente Rivadavia de Mendoza, se confirmó su nuevo destino en el fútbol argentino. Con varias fotos suyas con la casaca de la "Academia", el futbolista que debutó de la mano de Juan Antonio Pizzi en 2021 anunció su despedida en su cuenta oficial de Instagram.

Se trata de Imanol Segovia, marcador central de 24 años que seguirá su camino en el ascenso, más precisamente en Deportivo Armenio, institución que milita en la Primera B Metropolitana. Por medio de un posteo con distintas imágenes de su paso por Racing, el defensor agradeció a quienes fueron partícipes de su recorrido hasta el momento y destacó lo más importante de su estadía en el club. Por supuesto, los comentarios de cariño hacia él no tardaron en llegar como tampoco los likes.

El mensaje de despedida de Imanol Segovia de Racing

Hoy me toca escribir estas palabras con el corazón lleno de emociones encontradas. Después de siete años vinculados a este hermoso club, ha llegado el momento de decir adiós. No es fácil despedirme de un lugar que ha sido mucho más que un club para mí, ha sido mí hogar, mí escuela y el espacio donde crecí como persona y profesional.

Quiero agradecer a mis compañeros, con quienes compartí alegrías, aprendizajes y momentos que quedarán grabados para siempre en mí memoria. Cada entrenamiento, cada charla en el vestuario y cada partido que nos unió como familia.

A los empleados del club, desde cuerpos técnicos, médicos, gente de Casa Tita, a todos los del Predio Tita, hasta quienes trabajan detrás de escena y a veces no reciben el reconocimiento que merecen. ¡GRACIAS! Siempre estuvieron ahí para hacernos la vida más fácil.

Hoy me voy con el corazón lleno de gratitud. Me llevo amistades que durarán para siempre, aprendizajes que me acompañarán en cada paso de mi vida y el orgullo de haber defendido estos colores que significan tanto.

Racing siempre será una parte de mí, porque una vez que llevás esta camiseta en el alma, nunca deja de ser parte de tu historia. Gracias por tanto. Los llevaré siempre conmigo.

Imanol Segovia anunció su despedida de Racing.

¿Cuándo juegan Racing vs. Boca por el Torneo Apertura 2025?

La "Academia" y el "Xeneize" se enfrentan este sábado 8 de febrero a las 22.15 por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Presidente Perón de Avellaneda. El partido será transmitido en vivo por la señal TNT Sports, mientras que el streaming online estará a cargo de Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

El fixture de Racing Club en el Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional 2025