Amenazaron de muerte al Presidente de El Porvenir, club del Ascenso del fútbol argentino.

Conmoción y drama absoluto en el Ascenso del fútbol argentino por las amenazas de muerte al presidente de El Porvenir, Enrique Merelas. El club del sur de la Provincia de Buenos Aires vive una situación crítica desde hace muchísimo tiempo, ya que de hecho pasó de estar en la elite de este deporte a nivel nacional a militar actualmente en la Primera C.

La segunda semana de enero del 2025 fue muy angustiante para el "Porve" y derivó en este vergonzoso accionar por parte de algunos hinchas. Los mensajes intimidatorios aparecieron pintados en el estadio Gildo Ghersinich de Gerli, partido de Avellaneda. "Merelas, te vamos a matar" y "Merelas muerto" se lee en una de las paredes. Luego de que se hiciera público, desde la institución emitieron un fuerte comunicado en el que, por supuesto, condenan esta actitud.

En primer lugar, señalaron que no es la primera vez que sucede y, si bien no dieron nombres, apuntaron contra personas que supuestamente "organizan reuniones en lugares para planificar provocaciones hacia el Presidente". Aunque trascendió que quienes pintaron las paredes son barrabravas de la entidad bonaerense, en el comunicado posterior de El Porvenir no fueron específicos al respecto y apuntaron contra el intendente de Lanús, Julián Álvarez, por "abuso de poder" y "actos arbitrarios y discriminatorios". Por ahora, desde el lado de Álvarez no hubo una respuesta oficial. Merelas es un histórico directivo del fútbol argentino, ya que preside esta institución desde hace 44 años, lo que lo ubica como el mandatario con más tiempo en el cargo a nivel global.

El comunicado de El Porvenir tras las amenazas de muerte a su presidente Merela

La Comisión Directiva del Club El Porvenir denuncia públicamente los actos arbitrarios, discriminatorios y de abuso de poder cometidos por el Intendente de Lanús, Julián Álvarez, en perjuicio de nuestra institución.

El Sr. Álvarez accedió a información interna y confidencial del Club, en una clara violación de los derechos de privacidad de nuestra institución y de nuestros asociados. Estas acciones, junto con acusaciones falsas vertidas públicamente, tienen el único propósito de dañar nuestra imagen y afectar nuestra relación con la comunidad de Lanús.

Por si fuera poco, desde la creación del programa municipal “Clubes en Marcha”, el Club El Porvenir ha sido sistemáticamente excluido de sus beneficios, siendo la única institución del distrito marginada de manera arbitraria. Esta exclusión representa una muestra más del trato discriminatorio que venimos sufriendo.

A todo esto, debemos sumar otro hecho lamentable: el 19 de diciembre de 2023, en las redes sociales oficiales del Municipio de Lanús y del Intendente, se informó que, tras los graves daños causados por un temporal, se realizaría un relevamiento para otorgar un subsidio destinado a reparar las instalaciones de las instituciones afectadas. Hoy, un año después, debemos informar con profundo pesar que dicho subsidio nunca llegó. Las promesas quedaron en el aire, y los devastadores daños causados por aquel temporal siguen sin ser reparados.

Es una pena que las buenas intenciones o preocupaciones solo queden en la virtualidad.

Club El Porvenir no se rinde:

Con más de un siglo de historia y servicio a Lanús, no permitiremos que intereses políticos pongan en riesgo nuestra institución ni el esfuerzo de generaciones. Por ello, hemos iniciado una denuncia penal contra el Intendente Julián Álvarez por abuso de autoridad, violación de secretos, calumnias, injurias, violencia institucional y discriminación.

Exigimos a las autoridades competentes que actúen con celeridad para garantizar el respeto a nuestra autonomía y frenar este atropello. También hacemos un llamado a nuestros socios, vecinos y a toda la comunidad de Lanús para que se unan en defensa del Club El Porvenir.

¡No permitiremos que destruyan lo que hemos construido con tanto esfuerzo y dedicación!