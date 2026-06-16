Quién es la esposa de Cuti Romero: así es Karen Cavaller y a qué se dedica la pareja del futbolista de la Selección Argentina

"Cuti" Romero y su esposa Karen Cavaller.

Cada vez que la Selección Argentina afronta una gran competencia internacional, la atención no se concentra sólo en los futbolistas. Las historias personales detrás de los campeones del mundo también generan interés, especialmente cuando son figuras que eligieron mantenerse alejadas de la exposición pública.

Ese es el caso de Karen Cavaller, la esposa de Cristian "Cuti" Romero. Mientras el defensor cordobés es una de las piezas fundamentales del ciclo de Lionel Scaloni y una de las grandes figuras del fútbol europeo, ella construyó un perfil completamente distinto: reservado, discreto y enfocado en su familia y desarrollo profesional.

Karen Cavaller: quién es la esposa de Cuti Romero y a qué se dedica

A diferencia de muchas parejas de futbolistas que desarrollaron una fuerte presencia en redes sociales o construyeron carreras como influencers, Cavaller eligió otro camino. Licenciada en Recursos Humanos, continuó con su formación académica mientras acompañaba el crecimiento profesional del defensor argentino en Europa.

Su perfil en redes sociales refleja esa decisión. Con una cuenta privada de Instagram y apenas unos miles de seguidores, mantiene una vida alejada de la sobreexposición mediática que suele rodear a las familias de los futbolistas de elite.

Sin embargo, su bajo perfil no impidió que se transformara en una de las mujeres más buscadas por los fanáticos de la Scaloneta. La curiosidad alrededor de su figura creció en paralelo a la carrera de Romero, especialmente después de la consagración en el Mundial de Qatar 2022 y de su consolidación en el Tottenham Hotspur de Inglaterra.

Una historia de amor que nació en Córdoba y cruzó el océano

La relación entre ambos comenzó en Córdoba cuando ambos eran muy jóvenes. Él daba sus primeros pasos como futbolista profesional en Talleres y ella todavía transitaba su adolescencia.

En 2018, poco después de iniciar su noviazgo, enfrentaron una decisión que marcaría sus vidas. Romero recibió la oportunidad de emigrar al fútbol europeo luego de firmar con el Genoa de Italia. La relación recién comenzaba, pero Cavaller decidió acompañarlo en una apuesta que implicaba dejar atrás su país, sus afectos y sus rutinas.

"Cuti" Romero y su esposa Karen Cavaller.

La decisión terminó fortaleciendo una relación que atravesó distintos desafíos. Desde Italia hasta Inglaterra, la pareja compartió mudanzas, cambios de clubes, lesiones, títulos y momentos históricos para el defensor cordobés.

Mientras Romero pasaba por Genoa, Juventus y Atalanta antes de llegar al Tottenham, ella construyó su propio proyecto personal y profesional, sin abandonar sus estudios universitarios ni perder la identidad que la caracteriza.

El casamiento, los hijos y el refugio familiar del campeón del mundo

El 23 de enero de 2020 dieron un paso más en su historia y se casaron en una ceremonia íntima. Desde entonces, la familia se convirtió en el principal sostén emocional del futbolista.

"Cuti" Romero y su esposa Karen Cavaller.

La llegada de Valentino, en diciembre de 2021, marcó el inicio de una nueva etapa para ambos. Años después, en noviembre de 2024, nació Lucy en Londres, completando una familia que hoy acompaña cada uno de los desafíos deportivos del defensor argentino.

Las redes sociales dejaron ver algunos momentos de esa intimidad familiar. Desde mensajes cargados de amor hasta videos caseros jugando al fútbol con sus hijos, Romero y Cavaller mostraron una faceta diferente a la del futbolista aguerrido que domina las áreas rivales y propias.

Incluso en medio de la fama global que alcanzó el defensor tras la conquista de la Copa del Mundo, ella mantuvo intacta su esencia. Su presencia constante, aunque silenciosa, aparece como uno de los pilares que sostienen la carrera del futbolista.

Mientras la Selección Argentina se prepara para afrontar un nuevo Mundial, Cavaller vuelve a estar en el radar de los hinchas. Sin embargo, todo indica que seguirá fiel a su estilo: lejos de la exposición, enfocada en su familia y acompañando a Cuti Romero desde el mismo lugar que ocupa desde hace años.