Querétaro de México cesa a DT Benjamín Mora

CIUDAD DE MÉXICO, 14 nov - El club Querétaro despidió el viernes al director técnico Benjamín Mora, una semana después de que el equipo finalizó su participación en el torneo Apertura del fútbol mexicano, como parte de una reestructuración.

Los "Gallos Blancos" de Querétaro finalizaron el torneo en el duodécimo lugar general con 20 puntos tras registrar seis triunfos, dos empates y nueve derrrotas.

"Hemos tomado la decisión, después de un par de pláticas con Benjamín Mora y su cuerpo técnico, que es momento de separar nuestros caminos. Ha sido un momento muy satisfactorio el hecho de contar con Benjamín en este inicio con tantas adversidades, con tanta incertidumbre y que él, con su pasión y liderazgo, nos ayudó a transitar todos estos meses, y no nada más eso, sino a sentar las bases de lo que viene para los torneos futuros", dijo en conferencia de prensa el director deportivo de Querétaro, Álvaro de la Torre.

Mora, de 46 años, fue designado técnico del Querétaro en diciembre de 2024, y bajo su gestión el club registró 11 triunfos, cuatro empates y 19 derrotas.

"Nuestro torneo Clausura 2026 ya inició con la toma de decisiones que venimos realizando, la idea es que el equipo reporte el 1 de diciembre. Más allá de la nacionalidad, buscamos un entrenador que nos permita construir hacia el futuro, que esté alineado a lo que queremos representar, un equipo con orgullo y con pasión, que compita de muy buena forma y que demos oportunidad a ese talento que vamos a estar desarrollando", apuntó De la Torre respecto al perfil del nuevo técnico.

"Estamos avanzando de manera favorable con el perfil del cuerpo técnico, es evidente que si nosotros iniciamos este primero de diciembre con cuerpo técnico y la mayoría del plantel vamos ganando en sesiones de entrenamiento y eso nos permite formar un mejor equipo y por ende competiremos mejor el siguiente torneo", agregó.

El torneo Clausura iniciará el 9 de enero de 2026.

Con información de Reuters