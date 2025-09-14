PSG vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 de la Champions

PSG recibirá a Atalanta, en el marco de la fecha 1 de la Champions, el próximo miércoles 17 de septiembre a partir de las 16:00 (hora Argentina), en el estadio el Parque de los Príncipes.

Jugaron por última vez en esta competencia el 12 de agosto, en Cuartos de Final del torneo UEFA Champions League - 2019 - 2020, y el marcador favoreció a PSG con un marcador de 1-2.

Horario PSG y Atalanta, según país