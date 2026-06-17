Pronóstico y estadísticas de Austria vs. Jordania por el Mundial 2026

Pronóstico y estadísticas de Austria vs. Jordania por la primera fecha del Grupo J del Mundial 2026. Cómo saldrá Austria vs. Jordania.

Austria y Jordania abren el telón de sus ilusiones en el Grupo J del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cuando se midan este martes en el San Francisco Bay Area Stadium (Levi's Stadium). Con una zona que completan la vigente campeona del mundo Argentina y Argelia, sumar los tres puntos en el debut es de vital trascendencia para afianzarse en la pelea por un boleto hacia los dieciseisavos de final.

El seleccionado europeo, conducido tácticamente por el experimentado Ralf Rangnick, vuelve a la máxima cita tras 28 años de ausencia (su última participación fue en Francia 1998) bajo la chapa de "equipo peligroso" por su propuesta de alta intensidad. Del otro lado, los asiáticos capitaneados en el banco por Jamal Sellami viven un hito sin precedentes: disputan por primera vez en su historia una Copa del Mundo tras una eliminatoria consagratoria.

Las realidades colectivas en el tramo final de la preparación muestran un presente mucho más consolidado para el combinado de la UEFA. Austria llega al estreno mundialista ostentando una regularidad notable en sus últimas diez presentaciones, donde cosechó siete victorias, dos empates y una sola derrota. El bloque de Rangnick llega con el ánimo alto tras redondear amistosos de jerarquía con vallas invictas (como el 1-0 ante Túnez y un contundente 5-1 frente a Ghana) y demostrar que su libreto de presión asfixiante está aceitado.

Por su parte, Jordania arriba al debut acusando el golpe de una racha reciente compleja al medirse contra rivales de otros continentes. Los asiáticos acumulan tres triunfos, tres empates y cuatro caídas en su decena de compromisos más recientes entre competiciones y amistosos. El cuerpo técnico de "Los Bravos" confía en recuperar el orden defensivo de las eliminatorias para cortar la sangría de goles recibidos en la puesta a punto final.

En la faceta ofensiva, el poderío austríaco estuvo guiado por la vigencia y potencia del histórico atacante Marko Arnautović, acompañado por la regularidad goleadora del volante Marcel Sabitzer en los encuentros preparatorios. Por el bando jordano, la carta principal de peligro se concentra en el talento de su extremo estrella Mousa Al-Tamari (del Rennes de Francia), complementado por la efectividad en el área de Ali Olwan, quienes cargan con la responsabilidad de romper las redes rivales.

Ficha del partido: Austria vs. Jordania