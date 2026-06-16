Pronóstico y estadísticas de Francia vs. Senegal por el Mundial 2026

Pronóstico y estadísticas de Francia vs. Senegal por la primera fecha del Grupo I del Mundial 2026. Cómo Francia vs. Senegal.

Francia y Senegal levantan el telón del Grupo I del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 cuando se enfrenten este martes en el New York New Jersey Stadium. Con un grupo sumamente parejo que completan Irak y Noruega, un debut exitoso resulta vital para comenzar con el pie derecho y perfilar la clasificación a los dieciseisavos de final del certamen.

El combinado europeo llega con el cartel de candidato indiscutido al título, respaldado por un plantel plagado de estrellas mundiales y la jerarquía de ser grandes animadores de los últimos torneos. En la vereda de enfrente, el conjunto africano busca repetir sus gestas históricas en las citas máximas apoyado en un bloque defensivo muy experimentado y transiciones letales.

Este choque trae a la memoria uno de los capítulos más impactantes en la historia de los Mundiales: el recordado partido inaugural de Corea-Japón 2002, donde Senegal dio la gran sorpresa global al vencer por 1 a 0 al entonces campeón vigente. Aquel duelo en Seúl representa el único antecedente oficial entre ambos seleccionados en Mayores, tiñendo la previa con un fuerte condimento de revancha histórica.

Las realidades previas al debut muestran un camino de preparación intenso para los dos bandos. Francia llega al estreno exhibiendo la solidez habitual de los equipos de primer orden de la UEFA, con un registro de cinco victorias, tres empates y dos derrotas en sus últimas diez presentaciones. Si bien el conjunto galo combinó grandes rendimientos (como un triunfo resonante ante Brasil), algún paso en falso en el cierre de los amistosos sirvió para ajustar tuercas en el funcionamiento colectivo.

Por el lado de Senegal, la campaña reciente destaca por una paridad muy marcada ante rivales de exigencia continental. Los Leones de la Teranga cosecharon cuatro triunfos, cuatro empates y dos caídas en sus diez compromisos más recientes. La escuadra africana demostró un gen competitivo alto que la llevó a las instancias finales de su torneo continental, confirmando que es un rival durísimo de quebrar.

En la faceta de definición, la máxima estrella francesa, Kylian Mbappé, se mantuvo como la carta de gol más desequilibrante en la ofensiva de Les Bleus, comandando los festejos en la racha previa junto a apariciones determinantes de jóvenes talentos como Michael Olise. En el seleccionado de Senegal, el peso ofensivo se concentró en la jerarquía y vigencia de su emblema, Sadio Mané, acompañado en el goleo por el delantero Nicolas Jackson, quienes lideraron el ataque en las últimas presentaciones.

El factor disciplinario expone realidades muy distintas en los antecedentes inmediatos de ambos planteles. La selección de Francia mostró un andar sumamente prolijo en su decena de partidos previa, logrando mantener el orden táctico sin registrar ninguna expulsión. En contrapartida, el combinado senegalés sufrió complicaciones en el tramo final de su preparación, habiendo registrado una tarjeta roja por doble amonestación (precisamente del atacante Nicolas Jackson) en su último amistoso frente a Arabia Saudita, un detalle de concentración que el cuerpo técnico buscará pulir para el debut.

Con estas estadísticas de fondo, por otro lado, aparece Francia como el favorito principalmente porque es campeona del mundo. Lo importante, en este caso es esperar si efectivamente Kylian Mbappé será el goleador del partido.

Ficha del partido: Francia vs. Senegal