Manchester United vs Arsenal por Premier League: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Manchester United buscará escribir un nuevo capítulo en su historia cuando reciba al Arsenal este domingo en Old Trafford, en un duelo que marca el inicio de la Premier League 2025/26. Los Red Devils, dirigidos por Ruben Amorim en su primera temporada completa, llegan invictos en la pretemporada y con la particularidad de no tener competición europea, lo que les permitirá enfocarse exclusivamente en el torneo doméstico. Por su parte, los Gunners llegan con las incorporaciones estelares de Viktor Gyokeres y Martin Zubimendi, decididos a romper la maldición del segundo puesto que los persigue desde hace tres temporadas consecutivas.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Manchester United y Arsenal, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Manchester United y Arsenal?

El partido entre Manchester United y Arsenal por la jornada 1 de la Premier League 2025/26 se jugará este domingo 17 de agosto de 2025, a partir de las 12:30 horas (hora argentina) en el estadio Old Trafford de Manchester. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Simon Hooper.

El conjunto de Manchester llega a este partido tras una pretemporada prometedora bajo la dirección de Ruben Amorim, quien afrontará su primera campaña completa como entrenador de los Red Devils. El técnico portugués logró mantener invicto al equipo durante los cinco amistosos disputados, incluyendo la conquista del Premier League Summer Series, aunque los empates ante Leeds United, Everton y Fiorentina dejaron algunas dudas sobre la efectividad ofensiva del equipo.

La gran novedad para esta temporada es que el Manchester United no disputará competición europea, algo que podría beneficiar al equipo al permitirle concentrarse exclusivamente en la liga doméstica. Esta situación llega tras una campaña 2024/25 para el olvido, donde terminaron en la decimoquinta posición, muy por debajo de las expectativas para un club de su calibre. Bruno Fernandes decidió rechazar las ofertas millonarias de Arabia Saudí y continuará como referente del equipo.

Los Red Devils tienen una estadística favorable para arrancar la temporada: han ganado más partidos de la primera fecha de Premier League que cualquier otro equipo en la historia, con 22 victorias en total. Además, una victoria en este encuentro tendría un valor histórico especial, ya que convertiría al Manchester United en el primer equipo en alcanzar las 100 victorias contra Arsenal en todas las competiciones, una marca que ningún conjunto ha logrado jamás contra los londinenses.

Por su parte, el Arsenal llega a Old Trafford tras cerrar su pretemporada de la mejor manera posible, con una contundente victoria por 3-0 ante Athletic Bilbao que les permitió retener la Emirates Cup. Esta actuación fue especialmente destacada porque mostró el primer gol de Viktor Gyokeres con la camiseta gunner y la primera asistencia de Martin Zubimendi, las dos incorporaciones más importantes del club para esta temporada.

El equipo de Mikel Arteta busca romper la maldición del segundo puesto que los ha perseguido durante las últimas tres temporadas consecutivas. Los Gunners han estado cerca del título en cada una de esas campañas, pero siempre se quedaron a un paso de la gloria. Para esta temporada, las incorporaciones de calidad y la experiencia acumulada en las temporadas previas generan expectativas de que finalmente puedan dar el salto definitivo hacia el campeonato.

Arsenal tiene una estadística particular a su favor en Old Trafford: no ha recibido goles en este estadio desde 2013 en partidos de Premier League, acumulando 11 encuentros consecutivos anotando en el Theatre of Dreams. Los Gunners también buscan ganar en la primera fecha por cuarto año consecutivo, una racha que les ha dado impulso en temporadas anteriores y que esperan mantener en esta nueva campaña que promete ser una lucha a cuatro bandas por el título junto a Manchester City, Liverpool y Chelsea.

Formaciones probables de Manchester United y Arsenal

El técnico del Manchester United, Ruben Amorim, cuenta con la gran novedad de Benjamin Sesko, quien está en condiciones físicas y mentales óptimas para hacer su debut en la Premier League. El delantero esloveno podría formar parte de un tridente ofensivo completamente renovado junto a Bryan Mbeumo y Matheus Cunha, lo que obligaría a Bruno Fernandes a retroceder a una posición más profunda en el mediocampo.

Joshua Zirkzee y Andre Onana han superado sus respectivas lesiones y estarán disponibles para el encuentro, a pesar de los rumores que los vinculan con posibles salidas del club. Lo mismo ocurre con Rasmus Hojlund, quien ha sido objeto de interés por parte del Fulham. Las únicas bajas confirmadas son Noussair Mazraoui por una lesión en los isquiotibiales y Lisandro Martínez por problemas en la rodilla.

Por el lado del Arsenal, Mikel Arteta se debate entre darle la titularidad a Viktor Gyokeres tras su convincente actuación contra Athletic Bilbao o mantener a Kai Havertz como referencia ofensiva, considerando el excelente gol que marcó ingresando desde el banco. El sueco ha demostrado estar adaptado al estilo de juego de los Gunners y podría convertirse en apenas el tercer jugador en anotar contra el Manchester United en Old Trafford en su debut en Premier League.

El entrenador español mantiene optimismo respecto a la recuperación de Leandro Trossard, quien arrastra una molestia en la ingle, pero confía en que estará listo para el domingo. La única baja confirmada en el plantel de Arsenal es Gabriel Jesus, quien continúa su recuperación de la lesión en el ligamento cruzado anterior que lo mantiene alejado de las canchas desde hace varios meses.

Probable formación de Manchester United: Andre Onana; Leny Yoro, Harry Maguire, Luke Shaw; Diogo Dalot, Casemiro, Bruno Fernandes, Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Matheus Cunha; Benjamin Sesko.

Probable formación de Arsenal: David Raya; Ben White, William Saliba, Gabriel Magalhães, Myles Lewis-Skelly; Martin Ødegaard, Martin Zubimendi, Declan Rice; Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Gabriel Martinelli.

Manchester United vs. Arsenal: ficha técnica