La respuesta de Christian Martin que dejó mal parado al Pollo Vignolo: "La plata viene de los patrocinadores"

El conductor de F90 le preguntó a Christian Martin un detalle sobre los ingresos del PSG y el periodista lo dejó mal parado con una respuesta contundente.

En pleno F90, el conductor Sebastián Vignolo y el periodista Christian Martin protagonizaron un momento viral mientras comentaban las novedades de Lionel Messi luego de su llegada al PSG. En plena charla, el "Pollo" le consultó sobre los ingresos económicos de la institución francesa con una insólita pregunta y el movilero lo dejó en offside.

"¿El principal ingreso económico del PSG cuál es Christian? ¿La venta de remeras o no?", consultó de forma inocente, Vignolo. Ante éste interrogante, Martin le respondió con un contundente "no" y además, fundamentó su respuesta explicando como se maneja el club dejando mal parado al conductor que intentó cambiar de tema rápidamente.

"No. Es realmente una corporación mucho más compleja de la que pensamos. La plata principal viene de los patrocinadores, y ellos tienen un vínculo directo o indirecto con Qatar y el Medio Oriente", amplió

Además, el periodista contó acerca de lo que actualmente poseen las autoridades del club francés: "Ya tenemos el ok para mostrar las oficinas centrales de esta multinacional con capitales qatarías llamadas llamadas 'The Factory'. Tienen los derechos de todo, son dueños de 22 canales de deportes".

Ante la contundente respuesta del periodista radicado en Europa, el conductor del ciclo siguió con otra pregunta esquivando la respuesta de su colega y no mencionó absolutamente más nada del tema en cuestión: "¿Salieron de la pandemia ya?" preguntó Vignolo sobre la actualidad de Francia mientras se observaban las imágenes de la cantidad de gente en la presentación de Lionel Messi en el PSG.

Christian Martin e Ibai hablaron del lanzamiento de enanos

El periodista cubría la llegada del 10 de la Selección al conjunto parisino y en un momento del vivo realizado por el streamer Ibai Llanos hablaron de temas personales y el joven español le consultó, junto a su amigo Ander, sobre si alguna vez "lanzó enanos". La respuesta de Martin fue un no rotundo: "Eso no es verdad" afirmó.

Aunque el archivo lo condena, ya que hace 6 años en el programa radial "Basta de todo" conducido por Matías Martin había confirmado esta misma pregunta que le realizó el streamer.

Algo común en Sebastián Vignolo

La incomodidad es algo a lo que Vignolo normalmente está acostumbrado ya que no es la primera vez que le responden y queda mal parado. También es muy acusado en Twitter por los usuario que afirman que es mufa cuando relata a River: "A mí me importa más lo que nos dice el televidente cuando nos ve, la gente quiere que le hablemos bien de su equipo, pero uno tiene que decir lo que siente, lo que ve, no hablar ni bien ni mal. Aún con riesgo a equivocarse. Las redes no representan a la mayoría", afirmó en diálogo con el sitio 442 de Perfil.com.