Sebastián Domínguez es una de las revelaciones de F90 (90 minutos de fútbol). El ex futbolista devenido a comentarista y panelista deportivo es uno de los protagonistas más influyentes del programa conducido por Sebastián "Pollo" Vignolo. No sólo tiene análisis deportivos que generalmente sorprenden a sus oyentes, sino que también cuenta con anécdotas inesperadas generando el interés de quienes lo escuchan.

De hecho, en las últimas horas, el ex defensor de Newell's Old Boys recordó sus primeros pasos dentro del plantel profesional con un desopilante relato en el que casi lesiona a una de las figuras del plantel. Vignolo lo escuchó atentamente, al igual que todos sus compañeros del piso. Ahora bien, ¿qué ocurrió con Seba Domínguez en sus inicios como integrante de la "Lepra"?

"Segundo entrenamiento en Newell's, de fútbol, estaba el 'Negro' Zamora que jugaba de nueve. Yo estaba sentadito ahí. Estábamos ahí, esperando. En un momento el profe Castelli me dice 'Domínguez, entrá a esa ahí'. Primera pelota, el 'Negro' te jugaba al límite del offside todo el tiempo, cuando venía la pelota te empujaba y entraba. En las prácticas no te cobraban nunca offside", comenzó diciendo Domínguez, para luego explicar lo que pasó con este delantero (por ese entonces) estrella del equipo.

Sin filtro, Seba explicó que cometió un grosero error por el cual decidieron sacarlo de la práctica: "Me hace eso, me empuja, entra corriendo la línea un cachito por delante, y yo marcando la pelota. Vengo mirando la pelota, se frena y le pasé por arriba, lo pisé todo. No sabía que hacer, cuando le voy a pedir disculpas me mira... Lo mira a Castelli y le dice 'sacame a este burro que me va a lesionar'. Y me quedé otra vez, sentadito así".

El Pollo Vignolo fue apretado por un hincha de Boca en la calle

Al aire de Fútbol 90, el conductor Sebastián Vignolo reveló que fue increpado por un hincha del Club Atlético Boca Juniors en la vía pública. Más precisamente, en una estación de servicio, donde el "Pollo" se encontraba presto a inflar las ruedas de su automóvil. En ese momento, se topó con una persona que estaba antes que él para realizar la misma acción en los neumáticos. Y allí ocurrió lo impensado.

"El otro día, inflando las gomas, había un flaco adelante mío, que no largaba el cosito, que además hay que poner alcohol en gel ahí, le faltaba el pendorchito negro de la rueda, yo le dije que no se le iba a desinflar, no sirve para nada", comenzó relatando Vignolo. Acto seguido, procedió a revelar qué fue lo que le manifestó este hincha del "Xeneize" y cuáles fueron los motivos de su enojo con el programa que conduce en ESPN.