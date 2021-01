Sebastián "Pollo" Vignolo y Oscar Ruggeri protagonizaron un fuerte cruce en el programa de este mediodía en ESPN. Antes de realizar la presentación del mismo, y de analizar lo más importante que dejó el Superclásico, el conductor hizo un editorial sobre lo que dejó el empate por 2-2 entre Boca y River, por la Copa Diego Armando Maradona. En medio de dicho descargo, el Cabezón hizo un comentario que terminó molestando al periodista: "Es una falta de respeto".

Con mucha energía, Vignolo expresó sus sensaciones por lo ocurrido en la Bombonera: "El tiempo y las circunstancias dirán si River y Boca se verán las caras en la final de la Copa Libertadores. Por algo llegaron a jugar ahí. Estos futbolistas son súper profesionales. Se olvidaron que era un 2 de enero, después de Año Nuevo. En la cancha, cuando ven la camiseta del rival de siempre, se olvidaron de todo. Brindaron un espectáculo magnífico. Fue un partido cambiante, parecía una final. Se jugó con intensidad. River manejó a Boca, manejó el partido. Elijo la manera que River tiene para jugar. Este es un Boca distinto".

Apelando a lo emotivo y a lo personal, el Pollo Vignolo recordó: "Yo me acuerdo que mi abuela tenía un licorcito en un mueble de roble. El olor se conserva. Tenía licorcito y a mí me gustaba". Fue entonces cuando Ruggeri lo interrumpió y le preguntó: "¿Te gustaba de chiquito?". El conductor continuó y expresó: "Me mojaba los labios nada más. Yo tenía ganas... Pero mi abuela me decía: "Hay que cuidarlo porque este no se hace más, no se vende más. Como este, ya no hay más. Era poquito, pero diferente".

Y una vez más, el Cabezón acotó por lo bajo: "La abuela lo quería chupar sola". Inmediatamente después, Vignolo lo cruzó y le dijo: "Es una falta de respeto lo que hiciste". Y para finalizar con el editorial, añadió: "Yo me quedé pensando... Mi abuela no sacaba siempre ese licorcito, sólo aparecía en algún evento especial. Ese licor es como Carlos Tevez. Es ese licorcito que tiene Boca, que parece que se va acabando y todavía no se acaba. Es el toque de distinción, es la jerarquía".