Cada mediodía, por la pantalla de ESPN, Oscar Ruggeri opina sobre los temas más importantes de la actualidad en el futbol argentino. Junto a Sebastián El Pollo Vignolo, Daniel Arcucci, Sebastián Domínguez, el Chavo Fucks, Federico Bulos, el Cai Aimar y el Cholo Sottile, conforman una mesa en la que los temas suelen desviarse en todo momento. En uno de los últimos programas de F90, y mientras debatían sobre la salida de Lucas Pratto de River, el Cabezón se animó a realizar una confesión personal: "Yo lo odiaba".

Pratto, pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores ante Boca en 2018, se marchó del Millonario para jugar a préstamo -por seis meses- en Feyenoord (Países Bajos). De acuerdo a lo que trascendió, uno de los motivos por los que se marchó tiene que ver con lo económico. El club mantenía varias deudas y no podía pagar el sueldo del Oso, quien posee un salario muy elevado.

Pese a que están al tanto de la situación de Pratto, Vignolo llevó la conversación hacia otro terreno. De acuerdo a lo que comentó el conductor, el delantero de River estaba un poco cansado de las exigencias de Marcelo Gallardo, DT de la institución. En la misma línea, Ruggeri se sumó al debate e hizo una revelación que terminó sorprendiendo a todo el programa de ESPN.

La confesión de Ruggeri que sorprendió en TV:

Pollo Vignolo: "Ruggeri tuvo un tipo que era parecido a Gallardo. En su forma... En algún momento, con todo respeto, ¿no odiabas a Bilardo? Yo escuché a tipos... ¿No odiabas a Bilardo?".

Ruggeri: "¿Pero qué te parece? Me quitó cosas que yo con 22 o 23 años no entendía en ese momento. Por ejemplo, me decía que si yo quería jugar en la Selección no podía estar con mi familia. Me decía: 'O jugás en la Selección a este nivel o estás con tu familia'. Hoy me preguntás, que lo entiendo y lo recontra entiendo, y digo: 'Qué bueno que lo tuve'".

Pollo Vignolo: "No tomemos el odio como lo que significa. Alguna vez a tu viejo o tu vieja te pasó algo de eso".

Federico Bulos: "Es un rechazo por padecer las formas".

Pollo Vignolo: "Estoy seguro que alguna vez, Ruggeri dijo sobre Bilardo: 'A este tipo no lo aguanto más. Es insoportable, no me deja vivir, no me deja estar con mi familia'. Y hoy lo amás".

Ruggeri: "Pero claro que sí".

Pollo Vignolo: "Estoy convencido que mucho, a Gallardo, a muchos jugadores de River les pasó lo mismo".

Ruggeri: "A Gallardo lo van a reconocer porque te puso ahí".