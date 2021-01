"El Ogro" apareció en cámara y fue capturado en una pileta mientras se encontraba silbando y dialogando con alguien al pie de la piscina.

En las últimas horas, en Fútbol 90 se vivió uno de los momentos más insólitos y bochornosos de la semana. Es que Sebastián Vignolo comenzó a burlarse de su compañero Cristian "El Ogro" Fabbiani mientras éste se encontraba en una pileta y era ponchado por la cámara sin que él lo supiera. Por su parte, el "Pollo" también enalteció el momento de distracción que su colega y panelista disfrutaba en la tarde soleada de Córdoba, a la espera de la final de la Copa Sudamericana entre Lanús y Defensa y Justicia.

"¿Quiéren ver dónde está Fabbiani? Vamos a saludar al señor Fabbiani, en este programa de entretenimientos", comenzó diciendo Vignolo mientras la imagen de Fabbiani aún no estaba al aire. Acto seguido, "El Ogro" apareció en cámara y fue capturado en una pileta mientras se encontraba silbando y dialogando con alguien al pie de la piscina.

En un momento, Fabbiani saludó a una persona que lo reconoció a la distancia y Vignolo soltó: "Saluda el gordo". Este comentario generó polémica en varios televidentes, quienes a través de Twitter repudiaron la burla del "Pollo" hacia el ex futbolista del Club Atlético River Plate.

"Ah, no. Qué cuadro fuerte, parece el guardavidas de Baywatch. ¿Pero qué hace con eso si hace pie? No le gusta salir al aire así", aseguraron los panelistas del programa Fútbol 90. Por su parte, el "Pollo" agregó: "Se va a calentar, yo lo conozco. Estas cosas no le gustan a él. Qué moral tiene, ¡Cómo lo quiero! Es un grande, está dando una charla técnica. Yo te digo, nunca estuvo tan bien, le salvamos la vida al gordi, mirá cómo está".

Seba Domínguez y una confesión sexual que sorprendió al Pollo Vignolo

Más allá de no haber ganado títulos a lo largo de 2020 y de quedar fuera de la Copa Libertadores, River Plate ha demostrado con creces ser uno de los equipos más imponentes de Sudamérica. En cuanto a esto, el exfutbolista Sebastián Domínguez se animó a realizar una analogía sexual con la cual explicó las razones por las que los dirigidos por Marcelo Gallardo siguen estando en la cresta de la ola. "Hay algo que es hasta sexual, a ver si me dan la derecha o no", comenzó diciendo, al aire de ESPN.

Ante la atenta mirada de sus compañeros, quienes lo dejaron explayarse, Sebastián Domínguez explicó: "River juega bien, ataca, lo que vos quieras. Pero River somete, somete al rival. Cuando no lo somete, decimos que juega mal. A veces juega de igual manera pero no domina tanto. Inclusive cuando lo equiparan, decimos '¿qué pasa?'".