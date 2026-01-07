EEUU dice necesita controlar indefinidamente venta de petróleo venezolano para impulsar cambio

FOTO DE ARCHIVO. El secretario del Departamento de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en la Casa Blanca, Washington, EEUU

Estados Unidos ‍necesita controlar indefinidamente las ventas y los ingresos petroleros de Venezuela para impulsar los cambios que quiere ver en ‍el país, dijo el miércoles ⁠el secretario de Energía, Chris Wright.

Los comentarios reflejan la importancia del crudo para la estrategia del presidente Donald Trump en Venezuela desde que las fuerzas estadounidenses derrocaron a Nicolás Maduro en una incursión en Caracas el sábado.

"Necesitamos tener ese control de esas ventas de petróleo para impulsar los cambios que deben ocurrir en Venezuela", dijo Wright en la Goldman Sachs Energy, CleanTech & Utilities Conference en Miami.

Venezuela ‌posee las mayores reservas de petróleo del mundo, pero ⁠solo representa alrededor del 1% de ⁠la oferta mundial.

Wright dijo que Estados Unidos comercializaría el petróleo venezolano almacenado y luego vendería la producción futura en curso, incluso a ‍refinerías estadounidenses especialmente equipadas para procesarlo, con ingresos depositados en cuentas controladas por Washington.

Estas ventas ya han ⁠comenzado y Estados Unidos ha contratado ‌a "los principales comercializadores de materias primas del mundo y a bancos clave" para ejecutarlas y proporcionarles apoyo financiero, según un comunicado del Departamento de Energía.

Wright añadió que está hablando con petroleras estadounidenses para saber qué condiciones les permitirían entrar en Venezuela ‌para ayudar ‌a impulsar la producción.

"Los recursos son inmensos. Esto debería ser una potencia energética rica, próspera y pacífica", destacó. "Ese es el plan".

Washington anunció el martes un acuerdo con Caracas para exportar hasta 2.000 millones de dólares de crudo ​venezolano a Estados Unidos, una señal de que Caracas está respondiendo a la exigencia de Trump de que se abra a las petroleras estadounidenses o se arriesguen a una mayor intervención militar.

Trump ha dicho que quiere que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dé a Estados Unidos y a empresas privadas "acceso total" a la industria petrolera ‍de su país.

"En lugar de que el petróleo esté bloqueado, como ahora, vamos a dejar que el petróleo fluya", dijo Wright.

Vender el petróleo "beneficiará al pueblo estadounidense, a la economía estadounidense y a los mercados energéticos mundiales, pero, por supuesto, también beneficiará masivamente al pueblo de ​Venezuela", remarcó.

Por su parte, la estatal venezolana PDVSA dijo el miércoles en un comunicado que existe una negociación con Estados Unidos para la venta ​de volúmenes de petróleo "en el marco de las relaciones comerciales que existen entre ambos países".

Las exportaciones de crudo serán similares ⁠a las vigentes con empresas internacionales como las actuales con la estadounidense Chevron, señaló.

Con información de Reuters